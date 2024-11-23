Закон о запрете пропаганды чайлдфри: кого коснется и как избежать

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Кого коснется этот закон, в чем его суть, что говорят юристы?

В чем суть закона о запрете пропаганды чайлдфри

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях — в ту же статью, которая устанавливает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Теперь за распространение идеологии чайлдфри граждан будут наказывать штрафом до 100 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч рублей, юридических лиц — до миллиона рублей либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток. При этом, если целью пропаганды являются несовершеннолетние, штраф для гражданских составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей.

В случаях, когда нарушитель использовал интернет или средства массовой информации, чтобы донести свои идеи до подростков, гражданам придется заплатить до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч рублей, в юрлицам — до 5 млн рублей.

Авторами закона о штрафах за пропаганду отказа от деторождения стала группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Володин ранее отмечал, что под запрет не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель закона — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев также рассказал, что закон вовсе не о том, чтобы запрещать что-либо семейным парам.

«Мы всего лишь ставим заслон на пути чуждой России западной идеологии, которая предлагает людям сознательно отказываться от деторождения. Это путь в тупик, к демографической пропасти», — сказал Журавлев NEWS.ru.

Кого коснется закон о запрете пропаганды чайлдфри

Как сообщил NEWS.ru вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщества в Сети на тему чайлдфри, распространяющие мемы и популяризирующие данные взгляды, имеют все шансы подпасть под действие упомянутого закона. Таким образом депутат ответил на вопрос, кого могут наказать по новым правилам.

«Такие вещи недопустимы», — пояснил Толстой.

Юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru предупредил, что формулировки закона широкие, их трактовка может варьироваться. По его словам, в спорных ситуациях решение будет принимать суд. В связи с этим эксперт посоветовал проявлять осторожность. В частности, отметил он, закон о запрете пропаганды чайлдфри может создать правовые риски для бизнеса, связанного с контрацепцией.

«Например, слоганы вроде „Наслаждайтесь жизнью без последствий“ или „Свобода выбора в ваших руках“, традиционно используемые в рекламе презервативов, теперь могут быть расценены как призыв к бездетному образу жизни. Даже простое упоминание о планировании семьи или контроле рождаемости может попасть под подозрение», — рассказал Русяев.

Также закон может затронуть медицинские консультации по планированию семьи, предупредил эксперт. Отсутствие четких критериев создает неопределенность для бизнеса, что может привести к самоцензуре, подчеркнул юрист.

Что касается постов в соцсетях, то, по словам, Русяева, не любая публикация или высказывание автоматически становится нарушением.

«Для квалификации действий как правонарушения потребуется доказать именно факт пропаганды, то есть активного продвижения и навязывания идеологии отказа от деторождения. Простое обсуждение личного выбора или жизненного опыта не должно автоматически расцениваться как нарушение закона», — добавил юрист.

При этом эксперт уточнил, что в теории под действие закона могут подпасть обсуждения в соцсетях трудностей материнства и даже политика отелей и ресторанов с ограничением на посещение с детьми. Он обратил внимание, что высказывание личного мнения или публикация поста вряд ли будет грозить штрафом.

«Нужна именно систематическая деятельность по продвижению идеологии отказа от деторождения, особенно если она ведется через массовые каналы коммуникации и направлена на молодежь», — сообщил Русяев.

Кого не накажут по закону о запрете пропаганды чайлдфри

Те, кто ведут монашеский образ жизни, не будут считаться пропагандистами идеологии чайлдфри, подчеркнул Русяев.