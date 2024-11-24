«Мне сказали: «Ты мне не нужен». Александр Галлямов — об отказе работать с психологами

Российский фигурист, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов рассказал о работе с психологом.

«На самом деле я могу рассказать абсолютно всё своим родителям. Это как, не знаю, работа с психологом. Я, конечно, с обычными психологами вообще не работаю. То есть я помню, как-то общался перед чемпионатом мира с психологом. И тогда понял, что мне психолог не нужен. Психолог тоже поняла, что со мной… Тоже сказала: «Ты мне не нужен!» Да, реально, мы друг другу не нужны, и всё, каждый действует так, как ему удобно. Поэтому с психологами я вообще никак не взаимодействую. Зато могу поговорить с родителями, рассказать, что происходило в течение всей недели. Это же и есть семья — делиться своей жизнью, тем, что происходит. И это абсолютно нормально», — сказал Галлямов в подкасте «Давай поговорим об этом».