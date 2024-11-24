Как должна питаться будущая мама

Врач: "Будущая мама не должна есть за двоих"
Она отметила, что будущей маме важно тщательно следить за рационом.
Существуют определенные рекомендации:
- профилактика токсоплазмоза: нужно мыть руки перед едой, обрабатывать фрукты и овощи и мясо. Важно избегать контакта с котами и использовать перчатки при работе с землей;
- отказ от вегетарианства: маме необходимо мясо как источник белка и железа, поскольку потребности ребенка значительно увеличивают эти нужды;
- важно не курить, не пить алкоголь и ограничить кофеин;
- следует избегать рыбы с высоким содержанием метилртути (тунец, акула, рыба-меч, макрель) и ограничить продукты, богатые витамином А (например, говяжью, куриную, утиную печень и продуктов из нее;
- необходимо избавиться от непастеризованных молочных продуктов и плохо приготовленного мяса и яиц, чтобы избежать листериоза и сальмонеллеза.
Пища должна проходить термическую обработку. Также важно пить 1,5-2 литра воды в день.
- Не надо есть за двоих, малыш заберет все самое необходимое, а бороться после родов с лишними килограммами будет непросто, - передает слова врача портал "Здоровое-питание.рф".
Также медик отмечает, что лишний вес матери может отразиться и на малыше:
- Основная причина может заключаться не в генетике, а в неправильных привычках питания, сформированных с детства. Поскольку 95 % случаев ожирения связано с перееданием и недостатком физической активности, если мама переедает, это может сказаться и на ребенке.
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