Как должна питаться будущая мама

Она отметила, что будущей маме важно тщательно следить за рационом.

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Существуют определенные рекомендации:

- профилактика токсоплазмоза: нужно мыть руки перед едой, обрабатывать фрукты и овощи и мясо. Важно избегать контакта с котами и использовать перчатки при работе с землей;

- отказ от вегетарианства: маме необходимо мясо как источник белка и железа, поскольку потребности ребенка значительно увеличивают эти нужды;

- важно не курить, не пить алкоголь и ограничить кофеин;

- следует избегать рыбы с высоким содержанием метилртути (тунец, акула, рыба-меч, макрель) и ограничить продукты, богатые витамином А (например, говяжью, куриную, утиную печень и продуктов из нее;

- необходимо избавиться от непастеризованных молочных продуктов и плохо приготовленного мяса и яиц, чтобы избежать листериоза и сальмонеллеза.

Пища должна проходить термическую обработку. Также важно пить 1,5-2 литра воды в день.

- Не надо есть за двоих, малыш заберет все самое необходимое, а бороться после родов с лишними килограммами будет непросто, - передает слова врача портал "Здоровое-питание.рф".

Также медик отмечает, что лишний вес матери может отразиться и на малыше:

- Основная причина может заключаться не в генетике, а в неправильных привычках питания, сформированных с детства. Поскольку 95 % случаев ожирения связано с перееданием и недостатком физической активности, если мама переедает, это может сказаться и на ребенке.

Ранее эксперты рассказали о главных составляющих рациона детей.