Super запускает приложение-хелпер «Superмама»

Что делать молодой маме, которая хочет совмещать воспитание ребенка с саморазвитием? Как найти время на себя в круговороте забот о малыше? Мы в Super уверены, что материнство — это новый статус и новые возможности. Сегодня в День матери мы запускаем приложение-хелпер «Superмама». Это подробное руководство для женщин, которое поддержит и покажет, как совмещать материнство с работой, учебой и любимыми хобби.

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Что внутри? Например, подробные статьи и видео-эксплейнеры. В качестве экспертов мы привлекли врачей разных специальностей, коучей и психологов и попросили подробно ответить на вопросы, которые могут возникать у молодых мам. Спикеры помогут разобраться в вопросах воспитания ребенка, здоровья мамы и отношений внутри семьи. В материалах они рассказывают, как распознать осложнения после родов и своевременно начать лечение, что делать в случае постродовой депрессии и как научиться управлять временем.

Также в хелпер встроен специальный трекер полезных привычек. С его помощью можно отслеживать, какие полезные практики мама сделала для себя и своего ментального здоровья. Например, медитации для восстановления внутреннего равновесия, которые были записаны коучем специально для «Superмама».

Одной из целей нашего приложения мы видим создание реалистичного образа материнства, который часто скрывают за идеальной картинкой в социальных сетях. Поэтому в качестве экспертов мы также привлекли звездных мам, которые своим примером показывают, что воспитание ребенка нередко сопряжено с трудностями и страхами — и это нормально. Так, одна из героинь нашего проекта, предпринимательница Полина Диброва, честно признается, что не существует методички по материнству — женщины учатся тонкостям в процессе. А если возникнут вопросы или сомнения, справиться с ними поможет приложение «Superмама».