Ко Дню матери собран полезный контент для мам

В День матери HiFi-стриминг Звук представляет уникальный раздел «Для родителей». В нем собран полезный контент как для уже воспитывающих детей женщин, так и для находящихся в ожидании своего первого малыша.

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Мамы нуждаются в поддержке и заботе не только один день в году. Именно поэтому редакторы Звука собрали для них целый раздел с подкастами, аудиокнигами и музыкой, приносящими не только пользу, но и помогающими отдыхать.

Советы звездных мам

«Для родителей» представляет собой кладезь полезного и бесплатного контента для беременных, а также множества подкастов и аудиокниг о воспитании детей разных возрастов — от малышей до подростков. Здесь мамы смогут найти ответы на самые животрепещущие вопросы от врачей и психологов и сделать расслабляющий перерыв на медитацию или прослушивание гороскопа.

При создании раздела редакторы позаботились и о папах. Для них есть вкладка «Отцовский клуб», в которой можно найти подкасты, плейлисты и сказки от артистов на случай, если нужно будет уложить ребенка спать.

Приятный бонус в честь праздника от Звука — плейлист «Советы звездных мам». В нем певицы Наталья Подольская, Анна Плетнева, Валерия, Татьяна Куртукова и многие другие рассказали, как изменилась их жизнь с появлением детей, а также раскрыли некоторые секреты воспитания.

Ранее стриминг Звук представил обновленную систему рекомендаций. Основные изменения коснулись «Силы Звука». Включить ее теперь можно с помощью «волшебной кнопки», находящейся во всех разделах платформы.