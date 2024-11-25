Врач подсказала лучший завтрак для школьника

Заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова рассказала о завтраке, который был бы самым лучшим для ребенка-школьника.

«На завтрак полезны продукты, содержащие достаточно большое количество белка. Белок – это энергия и строительный материал. Энергия нужна для жизнедеятельности, для того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал. Белок как строительный материал нужен еще для растущего организма, потому что из него строятся все органы и ткани. Белок у нас содержит творог, яйца, сыр и молочные продукты», - пояснила врач в интервью РИА Новости.

Она рекомендует кормить школьника с утра творогом, сырниками, яйцами, омлетом и кашами с добавлением масла.

Ранее «СП» писала о том, что ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета установили, что кофе способствует увеличению числа потенциально полезных бактерий в кишечнике.