Эксперт назвала главную опасность энергетиков для детей

Кофеин в составе энергетических напитков несет риски для гормонального баланса, нервной системы и для общего самочувствия детей. Об этом заявила ТАСС директор Российской детской клинической больницы, главный внештатный детский эндокринолог ЦФО Минздрава РФ Елена Петряйкина.

Комментируя законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним, она указала на наличие в таких напитках большого количества сахара, что приводит в конечном счете к нарушению обмена веществ и другим проблемам со здоровьем.

"Но самая главная опасность энергетиков связана с высоким содержанием кофеина, из-за которого они могут даже вызывать привыкание. При регулярном превышении нормы этого вещества (для подростков - не более 3 мг на 1 кг массы) страдает сердечно-сосудистая и нервная системы, что приводит к значительному ухудшению общего самочувствия. Также кофеин может вызывать чрезмерную выработку желудочного сока, что становится причиной развития гастрита, панкреатита, язвенной болезни, нарушения усвоения витаминов и таких элементов, как кальций и магний", - сообщила Петряйкина. Она добавила, что "кофеин также может влиять на гормональный баланс: снижать синтез тестостерона, повышая при этом выработку эстрогенов", - сказала профессор.

По данным ТАСС, правительство РФ поддержало законопроект депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ) о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. При этом законодатели должны уточнить ряд моментов, в частности, синхронизировать срок вступления этой нормы со сроком вступления в силу закона о самом запрете продажи энергетиков детям - с 1 марта 2025 года. Этот закон был принят в августе, но штрафы в нем прописаны не были.