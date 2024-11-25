Мать-героиня из Курганской области поделилась секретом воспитания детей

Людмилу Климову из Курганской области накануне Дня матери указом президента России удостоили высокого и почетного звания "Мать-героиня". Вместе с супругом - настоятелем храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" города Катайска, отцом Сергием - они воспитали 11 детей.

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"Конечно, мне приятно получить столь высокую награду, - сказала Людмила в беседе с "РГ". - Но это вовсе не означает, что я чем-то отличаюсь от других многодетных матерей. Знаю очень многих, которые достойнее меня. Может, до них просто еще очередь не дошла…".

Семья Климовых живет в селе Боровском, что в пяти километрах от Катайска. Старшему сыну Егору - 26, младшему Василию - 6 лет. Второй сын Федор погиб 1 декабря 2022 года на территории Донбасса в ходе специальной военной операции. Ему было 22 года. Он писал пронзительные и проникновенные стихи о том, что видел и чувствовал на передовой:

Я видел смерть, я видел ад, Я видел плачущее чадо. Заброшенный в деревне сад И след упавшего снаряда.

Федор награжден орденом Мужества, посмертно. Его судьба, подвиг и поэзия послужили толчком для создания в Кургане патриотического спектакля.

Климовы - творческая семья. Увлечения у детей самые разнообразные. Кто-то интересуется историей, кто-то рисует, кто-то пробует себя, как Федор, на литературном поприще, а кто-то всерьез занимается спортом, дизайном и компьютерными технологиями. Объединяет большое семейство любовь к книге.

"Помните популярное когда-то выражение: "Книга-лучший подарок"? - улыбается Людмила. - Это про нас. У нас дома большая библиотека, мы ее постоянно обновляем. Покупаем самые лучшие книги, для самых маленьких - с объемными картинками".

Неудивительно, что все дети у Климовых еще до школы умеют читать. Любовь к чтению привили родители. Оба - и матушка Людмила и отец Сергий по первому образованию филологи. Окончили филологический факультет Курганского пединститута (ныне-университет). Кстати, там они и познакомились. Батюшка тоже писал в юности стихи, а его супруга училась в школе искусств, сейчас поет в храме на клиросе, а когда приглашают - в местном клубе. Также она преподает в воскресной школе, изучают с детьми Закон Божий. Кроме того, занимается с ними рукоделием.

"Воспитание детей очень энергозатратное занятие, если говорить образно, - поделилась секретом Людмила. - Чтобы получить результат, надо много вложить самому. Но не денег, а усердия, заботы и внимания".

По словам матушки, современные молодые родители много работают, порой, им не хватает времени на детей. Главное для них - обеспечить материально, чтобы их чадо ни в чем не нуждалось. Между тем от ребенка нельзя откупиться ни дорогими игрушками, ни вещами, ни телефонами и компьютерами. Он очень тонко все чувствует и нуждается в малом - родительском внимании. Чтобы вместе полепили, порисовали, почитали, что-то смастерили своими руками. В семье Климовых на материальном не делают акцент. Для них важнее духовные ценности. И конечно, поддержка друг друга всегда и во всем.