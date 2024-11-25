Названы симптомы ОРВИ у ребенка, которые должны насторожить

В осенне-зимний период растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, в том числе среди детей. Данные заболевания могут протекать как в легкой форме, так и давать различные осложнения. О том, какие симптомы указывают на тяжелое течение болезни, «Газете.Ru» рассказала педиатр, детский инфекционист, заведующая детским стационаром «СМ-Клиника» Полина Кутузова.

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Она отметила, что ОРВИ – это группа инфекционных респираторных заболеваний, вызванных вирусами. Грипп — это одно из инфекционных вирусных заболеваний, возбудителями которых являются вирусы гриппа А и В. Считается, что грипп более опасен, поскольку он чаще, чем другие ОРВИ, протекает в тяжелых формах, и дети более склонны к осложненному течению болезни.

«Часто ОРВИ протекает в легкой и среднетяжелой формах, когда для лечения возможно использовать минимум лекарственных препаратов с целью облегчения основных симптомов (лихорадки, кашля, насморка, боли в горле) и предотвращения присоединения вторичной бактериальной флоры. Грипп изначально чаще протекает в среднетяжелой форме. Для него характерно острое внезапное начало, высокая температура, головная боль, тошнота, сухой кашель, боли в глазах, ломота в мышцах. А также выраженные симптомы интоксикации – слабость, вялость, отсутствие аппетита», — рассказала врач.

По ее словам, при тяжелых формах, присущих детям более младшего возраста, температура может достигать 40 градусов и выше, плохо поддаваться снижению лекарственными препаратами. На фоне повышения температуры могут возникнуть симптомы нейротоксикоза – галлюцинации, предвестники судорог и сами судороги, помутнение сознания, рвота. На 3-4 сутки развитие пневмонии, с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, вызванная именно вирусом гриппа, а не присоединившейся бактериальной флорой. Также может возникнуть геморрагический синдром.

К не самым частым, но очень серьезным осложнениям гриппа врач также отнесла: инфекционно-токсический шок, миокардит, гемолитико-уремический синдром.

«Поэтому если у ребенка наблюдается лихорадка с температурой выше 39 градусов, которая не сбивается стандартными жаропонижающими средствами, если он плохо пьет, вялый, слабо реагирует на внешние раздражители, сразу необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если говорить о детях младшей возрастной группы, то у них поводом для вызова скорой помощи является субфебрильная температура (37,1–38,0 градусов) в сочетании с отказом от еды, вялостью, сонливостью», — добавила врач.

Она отметила, что в группе риска по развитию тяжелых форм заболевания находятся младенцы и дети до трех лет, дети с хроническими заболеваниями, врожденными пороками развития, с иммунодефицитными состояниями.

«Самой надежной профилактикой тяжелых форм гриппа является вакцинация. Детей вакцинируют с шести месяцев жизни. Для предотвращения заболевания детей рекомендуется ограничение контактов в сезон ОРВИ и гриппа и вакцинация старших членов семьи», — добавила детский инфекционист.

При этом она обратила внимание, что немаловажное значение для снижения риска развития среднетяжелых и тяжелых форм, а также снижения риска заболеть в принципе, имеют общие методы профилактики. К ним относятся: правила соблюдения личной гигиены – мытье рук и лица; прививание привычки меньше касаться лица и глаз грязными руками; проветривание квартиры, проведение влажной уборки; гуляние на свежем воздухе; избегание мест большого скопления людей в эпидемический сезон; общеукрепляющие мероприятия – закаливание, занятия спортом, сбалансированное питание.