Правила перевозки детей в автомобиле

История регулирования

Долгое время перевозка детей в автомобиле не регулировалась правилами, машин у нас в стране было не так много. Но в 90-е годы автотранспорт стал более доступным, и количество аварий с участием детей тут же выросло. Дети, которые ездили в машинах на обычных сиденьях, нередко получали серьезные травмы даже при незначительных авариях.

Многие родители не осознавали важности использования детских автокресел в зависимости от возраста ребенка, поскольку полагались на стандартные ремни безопасности (которые, впрочем, и имелись на заднем сиденье не у каждой модели отечественного авто). Однако, предназначенные для взрослых, такие ремни не защищают детей должным образом: их расположение не соответствует анатомическим особенностям ребенка, и в случае столкновения сам ремень способен причинить серьезные травмы.

Со временем выяснилось, что детям до 7 лет безопасней в автокреслах, потому что они и подобные удерживающие устройства существенно снижают риск травм и спасают жизни. Именно поэтому в 2017 году правила перевозки детей в России стали куда более строгими. Теперь, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД), для детей определенного возраста и роста сертифицированное кресло необходимо. Оно обеспечивает защиту ребенка, правильно распределяя нагрузку на тело при резких маневрах или столкновениях.

Основные правила перевозки детей в автокреслах по возрастам

Использование детского удерживающего устройства. Детей младше 7 лет необходимо перевозить только в специальных автокреслах или удерживающих устройствах, которые соответствуют их весу и росту. Эти устройства должны быть сертифицированы в соответствии с международными стандартами безопасности, к примеру европейским ECE R44. Использование несертифицированных устройств является нарушением. Кресло должно быть установлено в автомобиле согласно инструкциям производителя.Переднее пассажирское сиденье — наиболее опасное место в автомобиле, поэтому правила перевозки детей на переднем сиденье самые строгие. Для перевозки детей до 12 лет на переднем сиденье обязательно использовать соответствующие устройства. Для детей младше одного года рекомендуется использовать на передних сиденьях детские кресла, установленные спиной к ходу движения. Это значительно снижает риск травм шейного отдела позвоночника при резких торможениях или авариях. В этом случае необходимо отключить пассажирскую подушку безопасности, чтобы при столкновении она не причинила малышу вреда.Перевозка детей на заднем сиденье. Детей до 7 лет на заднем сиденье также необходимо перевозить в детском кресле. Некоторые родители ошибочно полагают, что заднее сиденье само по себе является достаточно безопасным местом, однако без удерживающего устройства даже при незначительной аварии ребенок рискует пострадать. Важно помнить, что детское кресло должно соответствовать весу и росту ребенка. Ребенок может ездить без кресла, если ему больше 7 лет, но только на заднем сиденье. В этом случае, как и взрослым, ему нужно пристегнуться лишь штатным ремнем безопасности, установленным в машине. Ребенка возрастом до 12 лет можно посадить и на переднее сиденье, но тогда снова потребуется автокресло. Начиная с 12 лет дополнительные устройства для детей больше не нужны.

Как выбрать детское кресло

Правильно выбрать детское автокресло не всегда просто. Оно должно быть сертифицировано, легко и удобно устанавливаться в автомобиль, а еще автокресла различаются по возрасту или весу ребенка.

Основные группы кресел

Детские автокресла делятся на несколько групп. При выборе можно ориентироваться на возраст, однако лучше покупать его в зависимости от габаритов ребенка:

Группа 0 и 0+ — для новорожденных и детей весом до 10 и 13 кг соответственно. Такие кресла обычно имеют вид люльки и устанавливаются против хода движения автомобиля. Это обеспечивает максимальную защиту головы и шеи ребенка.Группа 1 — для детей весом от 9 до 18 кг (примерно от 9 месяцев до 4 лет). Эти кресла устанавливаются по ходу движения и оснащены пятиточечными ремнями безопасности.Группа 2/3 — для детей весом от 15 до 36 кг. Это уже не полноценные кресла, а так называемые бустеры — специальные подкладки без спинки, которые поднимают ребенка на нужную высоту, чтобы стандартные ремни безопасности автомобиля можно было использовать правильно. Чаще всего они используются для перевозки детей от 7 до 12 лет.

Лучше не экономить и избегать покупки б/у кресел, так как они могут иметь скрытые повреждения после аварий. По мере роста ребенка меняются его потребности в удерживающем устройстве. Необходимо переходить к следующей группе кресел вовремя, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Особенности крепления кресла

В современных автомобилях предусмотрена система ISOFIX, которая позволяет надежно прикрепить кресло непосредственно к кузову машины. Это минимизирует вероятность неправильной установки кресла, которая может свести на нет всю его защитную функцию.

В автомобилях без системы ISOFIX кресло крепится с помощью стандартных ремней безопасности. Важно следить за тем, чтобы ремень был правильно натянут и не перекручен, а само кресло устойчиво зафиксировано.

Необходимо всегда следовать инструкции производителя. Лучше лишний раз убедиться, что кресло установлено правильно. Само по себе присутствие кресла в салоне — не гарантия безопасности ребенка и, будучи неверно установленным, оно может стать причиной травм при аварии.

Регулировка ремней и комфорт ребенка

Ремни детского кресла также требуют внимания. Для максимальной безопасности ремни должны плотно прилегать к телу ребенка, но не стеснять его движения. Некоторые кресла оснащены регулировкой высоты ремней по мере роста ребенка, что позволяет использовать их на протяжении нескольких лет.

Дополнительные меры безопасности

Помимо использования детского кресла существуют и другие меры безопасности, которые следует соблюдать при перевозке детей в автомобиле:

Проверка крепления перед каждой поездкой. Даже если кресло установлено правильно, не стоит ею пренебрегать. Со временем крепление может ослабнуть, что снижает эффективность защиты.Ограничение количества предметов в салоне. Во время поездки в салоне автомобиля не должны находиться свободно лежащие тяжелые предметы, которые могут травмировать ребенка при резком торможении или аварии.Фиксация дверей. Если в автомобиле предусмотрена функция блокировки дверей для пассажиров, ее необходимо активировать, чтобы ребенок случайно не открыл дверь на ходу.

Ответственность за нарушение правил

Нарушение правил перевозки детей грозит водителю штрафом в размере 3 тыс. рублей. Штраф на водителя может быть наложен столько же раз за день, сколько раз было зафиксировано нарушение.

Для должностного лица штраф за нарушение перевозки ребенка увеличивается до 25 тыс. рублей, а для юридического — до 100 тыс. рублей.

Мифы о перевозке детей

Несмотря на ПДД и штрафы, некоторые родители продолжают пренебрегать безопасностью своих детей при перевозке их в машинах. Чаще всего они руководствуются следующими ложными убеждениями:

Миф 1: на короткие расстояния можно и без кресла. Это одно из самых опасных заблуждений. Много аварий происходит на небольших дистанциях — в пределах города. Даже в короткой поездке ребенок должен находиться в удерживающем устройстве.Миф 2: можно использовать подушку вместо бустера. Подушка не заменяет бустер, потому что не обеспечивает должного уровня фиксации и безопасности.Миф 3: если ребенок плачет, можно достать его из кресла. Во время движения нельзя отстегивать ребенка, даже если он плачет. Лучшим решением будет остановить автомобиль в безопасном месте и успокоить малыша.

Как приучить ребенка ездить в автокресле

Если использовать автокресло с первых дней жизни ребенка, оно станет естественной частью поездки. Но по разным причинам так происходит не всегда, и не все дети легко и без проблем позволяют усадить себя в удерживающее устройство.

Положительные ассоциации

Ребенок быстрее привыкнет к автокреслу, если у него будут связаны с ним положительные эмоции. Можно превратить поездку в увлекательное приключение: рассказать малышу, куда он отправится и что интересного его ждет. Важным элементом может быть игрушка или книжка, которую ребенок берет с собой только в поездки, — это поможет отвлечь его.

Постепенное привыкание

Если ребенок категорически отказывается сидеть в кресле, можно дать ему возможность познакомиться с ним вне автомобиля. Пусть малыш посидит в кресле дома, поиграет с ремнями, пристегнет свою любимую игрушку. Постепенно он начнет воспринимать кресло не как что-то чуждое, а как часть своего окружения.

Примеры других детей или родителей

Маленькие дети склонны копировать поведение взрослых и сверстников. Если ребенок увидит, как другие дети спокойно сидят в своих креслах, ему будет легче смириться с общепринятым поведением. Пример может быть реальным или увиденным на экране, где персонажи мультфильма тоже пристегиваются и ездят в автокреслах.

Еще дети любят подражать родителям, поэтому соблюдение ими правил безопасности побудит малыша делать то же самое.

Комфорт

Иногда дети не хотят сидеть в автокресле из-за того, что им просто неудобно. Одежда малыша не должна быть слишком объемной, чтобы ремни безопасности хорошо прилегали к телу. Также важно следить за тем, чтобы кресло было мягким и удобным — можно использовать дополнительные чехлы или мягкие накладки на ремни, чтобы избежать дискомфорта.

Вовлечение ребенка в процесс

Для 2–3-летних детей можно использовать более активные методы вовлечения. Скажем, дать ребенку возможность самому выбрать, какой игрушке предстоит отправиться с ним в поездку, или предложить ему помочь застегнуть ремни. Это даст ему ощущение контроля и самостоятельности, что важно в этом возрасте.

Четкие правила

Четкость и однозначность правил помогают ребенку понять, что езда в автокресле не обсуждается. Можно сказать ребенку, что машина не поедет, пока он не будет пристегнут. Важно озвучивать это без агрессии, но спокойно, твердо и последовательно. Если ребенок понимает, что это не прихоть родителей, а правило, он со временем начнет его принимать.

Похвала и поощрение

Малыши реагируют на позитивные эмоции родителей, и их нужно поддерживать. Можно поощрять ребенка после поездки, скажем, разрешить выбрать, что он хочет сделать по приезде, или предложить ему вкусное лакомство.

Чтобы обеспечить безопасность малышу, родителям необходимо соблюдать ПДД и обязательно использовать детское кресло. Некоторые правила дорожного движения были созданы на основе печального опыта. Чтобы не пришлось ни о чем сожалеть, лучше всегда помнить об этом и внимательно относиться к деталям, которые помогают сохранить жизнь и здоровье ребенка.