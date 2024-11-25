Школьников предлагают обеспечить фермерским молоком

Снабжение детей фермерским молоком позволит не только улучшить их здоровье, но и поддержать аграриев. Об этом 25 ноября заявила президент союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова во время заседания круглого стола Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По словам Пановой, из соображений экономии школы закупают «разбавленное» молоко, которое дети не хотят пить. Тем самым молодому поколению наносится значительный вред, уверена она.

Школа может научить детей правильно питаться, в том числе первым шагом образовательных учреждений в этом направлении может стать обеспечение ребят фермерским молоком, считает Панова. Эксперт добавила, что регулярное потребление этого продукта позволит снизить уровень заболеваемости среди детей на 20 процентов. Кроме того, это может помочь аграриям.

Соответствующие предложения в дальнейшем рассмотрят эксперты Минсельхоза.