Стилист назвала самые стильные образы для девочек на Новый год

Новогодние праздники приближаются, и пора подумать о нарядах для детей. Стилист Анна Скороходова посоветовала ориентироваться на тренды 2025 года, символом которого является Зеленая Деревянная Змея.

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— Конечно же, это зеленый цвет. Девочкам с медными или каштановыми волосами крайне повезло: они могут смело примерить пышные платья с юбкой из фатина красивого насыщенного изумрудного оттенка. Если зеленый цвет не понравится или не подойдет, то всегда можно выбрать какие-то аксессуары в этом оттенке: балетки, сумочку, ободок — любое дополнение, которое дополнит праздничный образ, — поделилась эксперт.

В моде платья из бархата (с фатиновой юбкой или в сочетании с грубыми ботинками и косухой), платья с перьями (например, с отрезной талией и перьями на юбке), наряды с рюшами и оборками (дополняемые яркими аксессуарами).

Для тех, кто не любит платья, подходит стильная блуза или свитшот с новогодним принтом и брюки клеш, украшенные цепочками или брошью.

Как рассказала стилист «Радио 1», в любой наряд можно добавить блесток и пайеток, а также выбрать креативную прическу.

Стилист Скороходова также рассказала, какие цвета и материалы будут актуальны в 2025 году Зеленой Деревянной Змеи.