Не пытайтесь поддержать этими фразами ребенка: эти реплики опасны

Каждый родитель хочет быть поддержкой и опорой для своего ребенка. Однако некоторые популярные реплики, которыми вы захотите поддержать чадо, на самом деле опасные. Не произносите эти три фразы.

«Да это же полная ерунда! Ты зря расстраиваешься!» Таким образом вы обесцениваете переживания ребенка. Поставьте себя на его место и поймите, почему произошедшее событие так важно для него. «Ты точно победишь!» Если ваш ребенок принимает участие в школьной олимпиаде или в спортивном соревновании, нужно настраивать его на победу. Однако не стоит ему гарантировать то, чего может не произойти. Если малыш потерпит поражение, разочарование будет двойным. «Да, ты проиграл. Зато ты старался». Такой снисходительный тон может расстроить малыша. Он может решить, что больше ни на что не способен.

Ранее сообщалось, что некоторые дети нередко держат мысли в себе, потому что боятся высказывать свое мнение. Эта привычка может остаться на всю жизнь, поэтому важно сразу разговорить свое чадо. Вот как это сделать.