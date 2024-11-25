Стилист перечислила стильные образы для мальчиков на Новый год

Рубашка с бабочкой и свободными брюками станут одним из трендов среди костюмов для мальчиков к новогодним праздникам, рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова, передает "Радио 1".

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По словам эксперта, рубашка может быть как в спокойных классических тонах (бежевый, белый, серый), так и с узорами или принтом.

Также стилист посоветовала нарядить мальчиков в льняной костюм бежевого или серого оттенка с белой футболкой. Она отметила, что это стильный и удобный вариант, в котором пиджак можно заменить на жилетку.

Скороходова подчеркнула, что комфортно себя мальчики смогут почувствовать и в футболке или джемпере спокойного оттенка, джинсовке цвета хаки или в синем цвете с брюками. И не менее хорошо и празднично будут сидеть полосатая футболка со светлыми шортами или свитшот с новогодним рисунком и джоггерами. Все эти вещи гардероба подойдут для игр и активного взаимодействия с другими детьми.

"Мальчики, как правило, очень активны, поэтому наряд не должен сковывать движения и приносить дискомфорт", – добавила специалист.

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