Стоматолог назвала безопасные для детей сладости

Безопасные для детей сладости назвала в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

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«Сохранение здоровья зубов у детей — серьезная задача, поэтому родителям стоит обратить внимание на безопасные сладости. Они могут стать хорошей альтернативой привычным конфетам, печенью и пирожным. Выбирая лакомства, изучайте состав десертов, которые вы предлагаете ребенку. В качестве перекуса врачи рекомендуют продукты с заменителями сахара или малым количеством сахаров», — сказала специалист.

Маруфиди рекомендовала давать детям сладости и напитки с подсластителями. Например, популярный компонент зубных паст и жевательных резинок, широко применяющийся в пищевой промышленности при изготовлении конфет, напитков и диетических блюд — ксилит. Это натуральный сахарный спирт, который используется как подсластитель и часто встречается в природе: содержится в вишне, сливе и даже в коре березы. По сладости ксилит сравним с сахарозой, но имеет меньшую калорийность. Кроме того, он не создает благоприятных условий для микроорганизмов, разрушающих эмаль. Вредные бактерии не могут питаться ксилитом, поэтому погибают в больших количествах. В случае с обычным сахаром в полости рта образуется кислота, которая повреждает зубы и запускает кариозные процессы.

Еще одним натуральным заменителем сахара, который помогает удерживать влажность различных продуктов, содержится в яблоках, грушах, вишне и производится промышленным путем, стоматолог назвала сорбит. Он менее сладок и калориен, чем сахароза, добавляется в конфеты, хлебобулочные изделия и диетические напитки. Как и другие сахарные спирты, сорбит не способствует образованию кариеса, поскольку не ферментируется бактериями, вызывающими его. Но в больших количествах сорбит может привести к пищеварительным проблемам, поэтому рекомендуется ограничить его потребление до 20-30 граммов в день.

Иногда в продукты питания добавляют искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин, цикламат, ацесульфам, которые придают пище сладость. Все они одобрены контролирующими органами разных стран и стоматологами, отметила специалист.

Кроме того, собеседница «Мосленты» посоветовала давать детям яблоки, груши, ягоды, бананы, так как они содержат натуральные сахара и полезные витамины, и овощи с природной сладостью (их можно подавать с различными соусами или просто свежими). Еще в качестве альтернативы вредным сладостям она назвала натуральные йогурты без добавленного сахара с фруктами и ягодами для естественной сладости, различные сыры и колбасы. Орехи и семена без добавок тоже могут быть отличной заменой лакомствам с большим содержанием сахара.

Ранее стоматолог определила частоту замены зубной щетки. Она призвала приобретать новую щетку один раз в три месяца.