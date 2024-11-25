Как помочь ребенку выдержать учебную нагрузку

По данным экспертов, 70–80 процентов детей отмечают усталость от процесса обучения. В среднем российские школьники проводят за учебой 8–10 часов в день. От родителей поступает много сообщений, что это носит чрезмерный характер. «Вечерняя Москва» узнала у детского и семейного психолога Натальи Наумовой, как понять, что ребенок устал от учебы, и помочь справиться с детским «выгоранием».

По ее словам, действительно, эта проблема есть, и она гигантская. Во многом это связано с тем, что несбалансированно подбирается нагрузка для школьников.

— Этот факт, что детей перегружают информацией, отмечают очень многие родители и педагоги. Получается, что у ребят нет времени, чтобы отдыхать, заниматься хобби и интересующими их делами. Родителям школьников приходится делать выбор: позволить ребенку выполнять все школьные задания или организовывать для него возможность заниматься профессиональным спортом и другими увлечениями. Баланс удается соблюдать немногим, — рассказала психолог.

Эксперт отметила, что если у ребенка слаженно работает мозг и есть хороший потенциал, память, налажены мыслительные процессы, то он может успешно учиться, заниматься спортом и своими увлечениями. Но если есть «сбои», то ему на выполнение домашних заданий приходится тратить очень много времени.

— Он не успевает усваивать на уроке школьную программу, до конца слушать учителя, и ему приходится дома самостоятельно, с родителями или репетитором наверстывать и делать огромное количество домашних заданий. Такие дети учат уроки до ночи, у них есть хронический недосып и усталость, которые негативно сказываются на здоровье, — объяснила Наумова.

Учебная нагрузка с каждым годом увеличивается, а детское здоровье только ухудшается. Необходимо пересмотреть школьную программу на государственном уровне, выбрать самое главное, и это давать детям, считает психолог.

— Важно следить за режимом ребенка, чтобы у него была возможность отдыхать, мечтать, играть, встречаться с друзьями, двигаться, заниматься творчеством, посещать спортивные секции. В таком случае дети будут себя чувствовать наполненными, потому что переключение видов деятельности будет помогать им отдыхать. А полностью погружаться только в учебную деятельность невозможно. Многие родители не могут понять, как выйти из этого «порочного круга», — заметила собеседница «ВМ».

Тем не менее важно готовить ребенка к высокой нагрузке в раннем возрасте — с пяти лет, подчеркнула специалист.

— Если есть какие-то «звоночки» поведенческого характера у ребенка в дошкольном возрасте, например, проблемы с вниманием, с памятью, то важно пройти нейропсихологическую диагностику, выявить, есть ли сложности, и начинать с ними работать, — посоветовала Наумова.

Это поможет ребенку эффективно подготовиться к школе. Если мозг работает слаженно, то ребенок успешно справится с программой, заключила психолог.