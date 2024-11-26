Некоторые российские школьники отправятся отдыхать на десять дней раньше

В российских регионах часть школьников могут уйти на каникулы на 10 дней раньше. Это связано с инициативами школ, направленными на улучшение успеваемости, передает «ФедералПресс».

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В некоторых учебных заведениях Свердловской области организованы специальные соревнования для учащихся, чтобы повысить их оценки. Так, ученики, чьи классы соберут 120 пятерок за четверть, смогут отправиться на зимние каникулы уже 20 декабря. Такое решение стало возможным благодаря распоряжению региональных министерств, в соответствии с которым администрациям школ поставлена задача выставить итоговые оценки до 20 числа декабря.

Для старшеклассников последняя неделя декабря станет консультационной: они будут иметь возможность подготовиться к экзаменам с преподавателями.

Вместе с тем в некоторых школах сохраняется обеспокоенность по поводу роста заболеваемости. Если ситуация ухудшится, учащихся могут отправить на карантин.

Что касается официальных каникул, то зимние начнутся с 30 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года. Весной школьники смогут отдохнуть с 22 по 31 марта 2025 года. Летние каникулы начнутся с 23 мая 2025 года, однако для девятиклассников и одиннадцатиклассников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, возможны внеурочные занятия в рамках подготовки к экзаменам после окончания учебного года.