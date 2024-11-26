Что надо знать про баллы ЕГЭ по русскому языку

Что надо знать про первичные и вторичные баллы

Начнем с того, что оценок в привычном смысле за ЕГЭ не ставят. Хотя ЕГЭ и оценивается в баллах, но к школьным они никакого отношения не имеют. Выпускникам и их родителям надо знать, что сначала за экзамен ставятся первичные баллы, которые потом преобразуют в тестовые (вторичные).

Если коротко, то первичные баллы важны для проверяющего, а тестовые или вторичные - для выпускника.

Именно тестовые баллы учитываются при поступлении в вузы.

На ЕГЭ по русскому языку можно получить максимум 50 первичных баллов, соответственно, это 100 тестовых.

Условно говоря, если вы получили 50 первичных баллов, значит, выполнили тесты на 100 процентов. Но зависимость нелинейная. Правила перевода баллов зависят от многих критериев и высчитываются по математической формуле.

Таблица соответствия первичных баллов тестовым

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Шкала перевода баллов в оценки

Никакой необходимости переводить баллы ЕГЭ в оценки нет, и указаний на этот счет тоже нет, но можно пользоваться такой таблицей:

© Российская Газета

При этом надо понимать, знания того, кто получил 100 баллов, и того, кто 75, очень отличаются. Эксперты ФИПИ для анализа результатов ЕГЭ пользуются другой шкалой.

Первая группа учеников (самые слабые): меньше 36 тестовых баллов; Вторая группа: от 36 до 60 тестовых баллов - середнячки; Третья группа: от 61 до 78 тестовых баллов - сильные выпускники; Четвертая группа: от 79 тестовых баллов и выше - самые сильные выпускники.

Сколько баллов надо для аттестата и вуза

Для получения аттестата нужно набрать хотя бы 10 первичных или 24 тестовых балла.

Для поступления в вуз минимальная планка Рособрнадзора - 15 первичных баллов или 36 тестовых. Если вы хоть немного знаете основы и главные правила орфографии, орфоэпии и в состоянии понять, о чем идет речь в тексте, набрать минимум нетрудно. Это чуть больше половины первой части ЕГЭ.

Многие вузы поднимают этот порог. Например:

тем, кто собирается в вузы Минобрнауки, например, педвузы, классические университеты, многие технические вузы, придется принести не меньше 40 баллов;

в МГИМО есть специальности, где этот порог - 70 баллов;

в Государственном Институте русского языка - 65 баллов;

в ВШЭ - 60-65 баллов.

Максимальный балл на ЕГЭ по русскому

100 баллов - это реально. Каждый год бывает 2-3 тысячи таких выпускников. Надо знать предмет и очень четко выполнять все требования к работе. Никаких хитрых вопросов (наподобие "половина пошла" или "половина пошли" и что такое "парадигма флективного морфа") на ЕГЭ не будет.

Число тех, кто получил 100 баллов в предыдущие годы:

2024 год - 2636 человек;2023 год - 3014 человек;2022 год - 2375 человек.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку

Русский язык - самый массовый экзамен, который сдают абсолютно все выпускники. Поэтому на этом ЕГЭ бывает больше всего стобалльников и довольно приличный средний балл:

2024 год - 63,8;

2023 год - 68,4;

2022 год - 68,3;

2021 год - 71,4.

Баллы за задания первой и второй части

Баллы за первую часть

Если вы не очень уверены в своих знаниях русского языка, сосредоточьтесь на первой части. За безукоризненное выполнение гарантировано 28 первичных или 55 вторичных баллов. Особенно обратите внимание на задания 8 и 22 - за них дадут по 2 балла, все остальные оцениваются максимум в 1.

Еще один совет: есть задания, где порядок цифр в ответе важен, а где - нет. Но в любом случае первую часть проверяет машина, так что тут все очевидно: совпадают цифры с верным ответом, который заложен в программе, - хорошо. Нет - будет ноль баллов.

Баллы за вторую часть

Вторую часть проверяют эксперты по разработанным требованиям. Максимум за вторую часть - 22 первичных или 45 тестовых баллов. Так что, если ученик не решился взяться за сочинение, больше 55 баллов не получить.

Критерии оценивания сочинения по ФИПИ

Сочинение считается заданием базового, а не повышенного уровня. Эксперты ФИПИ разработали специальные критерии (требования) для этой творческой работы.

Таких критериев 10. По каждому критерию определен максимум первичных баллов:

Понимание и изложение позиции автора по вопросу, затронутому в тексте (это про то, насколько вы поняли, о чем говорит автор и что он по этому поводу думает). Максимальный первичный балл - 1.

Комментарий к позиции автора (сумеете его сделать только в том случае, если поняли, о чем речь в тексте). Максимальный первичный балл - 3.

Выразили собственное отношение к позиции автора (опять-таки надо понять, о чем текст, что автор думает по этому поводу, и иметь собственное мнение на сей счет). Максимальный первичный балл - 2.

Нет фактических ошибок. Максимум 1 первичный балл.

Нет логических ошибок. Максимальный первичный балл - 2.

Не нарушены этические нормы. Максимум 1 первичный балл.

Нет орфографических ошибок. Максимальный первичный балл - 3.

Нет пунктуационных ошибок. Максимальный первичный балл - 3.

Соблюдены все грамматические нормы. Максимум - 3 первичных балла.

Соблюдены все речевые нормы. Максимум - 3 первичных балла.

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