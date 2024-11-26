Как речь матери отражается на уровне «гормона счастья» у ребенка

Ученые Лондонского университета провели исследование и обнаружили, что частота разговоров матери с младенцем о его чувствах связана с уровнем окситоцина у малыша – гормона, который отвечает за чувство привязанности, расслабления и удовольствия, и который относят к одному из «гормонов счастья».

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Окситоцин – гормон, участвующий в ряде психологических процессов, в том числе связанных с социальными отношениями, такими как установление связи между родителем и ребенком, формировании доверия и взаимопонимания.

В ходе исследования 62 матери в возрасте от 23 до 44 лет, имеющие ребенка в возрасте от 3 до 9 месяцев, были засняты на камеру во время их естественного взаимодействия с малышом. Ученые анализировали видео с целью изучить, насколько точно мать описывала мысли, чувства, желания ребенка во время взаимодействия с ним. Также были собраны образцы слюны у младенцев с целью определения уровня гормона окситоцина, – рассказывает medicalexpress.

При сопоставлении двух показателей была обнаружена прямая взаимосвязь.

Ведущий автор, доктор Кейт Линдли Барон-Коэн прокомментировала, что об участии гормона окситоцина в интимных социальных отношениях, включая привязанность между матерью и ребенком, известно давно. Также уже известно и то, что «настрой» матери на мысли и чувства ребенка в первый год жизни определяет социальное и эмоциональное развитие ребенка.

Это исследование открыло механизм, определяющий эти эффекты. Впервые было обнаружено, что количество разговоров матери с младенцем о его мыслях и чувствах напрямую связано с уровнем окситоцина у малыша. То есть, окситоцин участвует в регуляции раннего социального опыта детей, который формируется взаимодействием матери и ребенка.

Например, когда ребенок демонстрирует интерес к игрушке, мама может сказать: «О, тебе нравится эта игрушка» или «Ты взволнован», при этом подражая действиям и выражению лица малыша. Так родитель отражает внутренний опыт ребенка и это влияет на выработку окситоцина.

Это исследование, по мнению ученых, демонстрирует новую психобиологическую связь между матерями и младенцами, в которой эмоционально чувствительная речь матери отражается на уровне гормонов у ее младенца.