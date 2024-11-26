Что положить в новогодний кулек ребенку: советы педиатра
В канун Нового года дети с нетерпением ждут сладкий подарок, который обычно состоит из конфет, леденцов, шоколада и других лакомств. Однако содержимое таких подарков может представлять опасность для здоровья малышей, которые могут съесть слишком много сладостей за один раз.
Педиатр Ульяна Маркова рассказала, как защитить детей от избытка сахара в новогодние праздники. По словам эксперта, в покупных конфетах и мармеладе содержится большое количество сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови и вызывает выброс инсулина. Также в составе этих продуктов есть ароматизаторы и красители.
Избыток этих ингредиентов может вызвать у детей не только пищевую аллергию, но и преддиабет. Кроме того, педиатр предупредила, что употребление большого количества конфет может привести к кариесу и изменению прикуса.
Среди наиболее вредных сладостей Ульяна Маркова перечислила чупа-чупсы, шоколадные батончики и бисквиты, содержащие насыщенные жиры, а также конфеты-шипучки, взрывная карамель и суперкислый мармелад.
«Они содержат вещества, которые раздражают слизистую оболочку, причем не только рта (именно это и нравится многим детям – необычное щекочущее ощущение на языке), но и желудка и даже кишечника», – пояснила специалист.
По мнению педиатра, лучше всего собрать сладкий подарок самостоятельно. В него можно положить глазированные сухофрукты, орехи, натуральный шоколад, а также фрукты, например, яблоки и мандарины. В беседе с Life.ru Маркова отметила, что не стоит полностью отказываться от покупных конфет, но их должно быть не слишком много.
Напомним, что в некоторых регионах страны будут осуществляться дополнительные выплаты и новогодние подарки для семей с детьми. Об особенностях выплат в этом году читайте в материале «ФедералПресс».