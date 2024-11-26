Что положить в новогодний кулек ребенку: советы педиатра

В канун Нового года дети с нетерпением ждут сладкий подарок, который обычно состоит из конфет, леденцов, шоколада и других лакомств. Однако содержимое таких подарков может представлять опасность для здоровья малышей, которые могут съесть слишком много сладостей за один раз.

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Педиатр Ульяна Маркова рассказала, как защитить детей от избытка сахара в новогодние праздники. По словам эксперта, в покупных конфетах и мармеладе содержится большое количество сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови и вызывает выброс инсулина. Также в составе этих продуктов есть ароматизаторы и красители.

Избыток этих ингредиентов может вызвать у детей не только пищевую аллергию, но и преддиабет. Кроме того, педиатр предупредила, что употребление большого количества конфет может привести к кариесу и изменению прикуса.

Среди наиболее вредных сладостей Ульяна Маркова перечислила чупа-чупсы, шоколадные батончики и бисквиты, содержащие насыщенные жиры, а также конфеты-шипучки, взрывная карамель и суперкислый мармелад.

«Они содержат вещества, которые раздражают слизистую оболочку, причем не только рта (именно это и нравится многим детям – необычное щекочущее ощущение на языке), но и желудка и даже кишечника», – пояснила специалист.

По мнению педиатра, лучше всего собрать сладкий подарок самостоятельно. В него можно положить глазированные сухофрукты, орехи, натуральный шоколад, а также фрукты, например, яблоки и мандарины. В беседе с Life.ru Маркова отметила, что не стоит полностью отказываться от покупных конфет, но их должно быть не слишком много.

Напомним, что в некоторых регионах страны будут осуществляться дополнительные выплаты и новогодние подарки для семей с детьми. Об особенностях выплат в этом году читайте в материале «ФедералПресс».