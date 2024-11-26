Психолог объяснил, как родители должны реагировать на школьный буллинг

Психолог Мазанкина: родители должны правильно реагировать на школьный буллинг
Директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet («Хелснет») Елена Мазанкина рассказала, что родителям, чей ребёнок столкнулся со школьным буллингом, важно объяснить ему, что в случившемся нет его вины.
Любые формы буллинга (систематического и преднамеренного причинения вреда человеку) наносят огромный ущерб эмоциональному и психическому состоянию ребёнка, вызывая чувства беспомощности, одиночества и депрессии, объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».
«Если ребёнок столкнулся с буллингом, важно напомнить ему, что его вины в этом нет. Люди, которые обижают других, сами могут испытывать трудности и не знают, как справиться с ними», — объяснила Мазанкина.
Она также посоветовала помочь пострадавшему ребёнку выразить свои чувства, выслушать, что его волнует, и предложить помощь.
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