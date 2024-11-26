Ректор Бауманки сравнил ЕГЭ по физике и вступительные экзамены в вузе

Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин отметил, что ЕГЭ по физике предоставляет равные возможности для всех учеников, а вступительные экзамены в вузах организовывать сегодня гораздо сложнее.

© РИА Новости

«Абитуриенты, которые к нам поступают, по физике показывают нормальные результаты. Большинство наших ребят, которые поступают по информатике, обычно сдают и физику. Баллы у них вполне приличные, тем более в этом году. Для нас предпочтительнее ЕГЭ по физике, а не вступительный экзамен непосредственно в вузе. Потому что ЕГЭ позволяет всем сдать физику одинаково, это равные для всех возможности при поступлении. Нам собственный экзамен достаточно сложно организовывать, мы давно этого не делали. Мы делаем небольшую часть для семей участников СВО», — пояснил ректор в беседе с НСН.

По его словам, обязательный экзамен по физике никак не отразится на средних баллах.

«Есть конкурс баллов ЕГЭ, сегодня у нас нет понятия количества человек на одно место, потому что абитуриенты могут подавать на разные специальности. Конкурс можно мерить баллами ЕГЭ. По этому лету могу сказать, что средний балл не будет сильно ниже, если будет только физика сдаваться для поступления. У нас в этом году средний балл поступивших на бюджет был 88,5 из ста. Если говорить про проходной балл, минимальный из 300 у нас был 220», — подытожил Гордин.

Как сообщалось ранее, учитель физики, победитель конкурса «Учитель года — 2009» Вадим Муранов считает, что инженерным вузам придется набирать неподготовленных ребят, так как в школах не хватает преподавателей физики и самих уроков.