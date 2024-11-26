Спать с родителями или одному: что лучше для ребенка

Совместный сон с ребенком — одна из тем, которая вызывает у родителей много вопросов. Одни считают, что ребенку следует спать одному, в то время как другие убеждены, что совместный сон может принести немало пользы. Разобраться в этом вопросе в беседе с «Газета.Ru» помогла педиатр «СМ-Клиника» для детей Танзиля Гедиева.

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Она отметила, что на эту тему было проведено множество опросов и исследований, однако однозначного ответа никто не дает.

«Сначала стоит упомянуть, какие преимущества дает сон ребенка в одной кровати с родителями. В грудном возрасте совместное нахождение с матерью ночью удобно для грудного вскармливания. Также тесный контакт младенца с матерью стимулирует лактацию, укрепляет эмоциональную связь "мать-дитя". Для тревожных матерей, которые постоянно проверяют младенца ночью, общая кровать облегчает жизнь и снижает тревогу», — рассказал врач.

По данным некоторых исследователей, которые привела специалист, совместный сон в раннем возрасте помогает сохранить связь «мать-ребенок», когда малыш становится более самостоятельным в дневное время. Часть детей быстрее засыпает и дольше спит рядом с родителями.

Согласно данным других исследований, у детей, спящих рядом с родителями, реже случаются ночные кошмары и энурез. Есть данные, говорящие о лучшем эмоциональном фоне, низком уровне тревоги, высокой самооценке взрослых, которые в раннем детстве делили кровать с родителями.

«Однако у общей кровати с ребенком есть свои минусы. В младенчестве неправильная организация спального места ребенка, факт курения и инфекционные заболевания родителей могут отрицательно сказаться на здоровье малыша и даже представлять угрозу для его жизни. Также, если родители не охраняют сон ребенка, например, включают свет, лежат в кровати с телефоном, разговаривают, малыш часто просыпается ночью и может иметь проблемы с повторным засыпанием. Для некоторых родителей совместный сон тоже может стать причиной бессонницы и стресса, особенно в первый год жизни ребенка», — предупредила педиатр.

Также она обратила внимание, что большинство детей, которые спят отдельно, имеют тенденцию быстрее засыпать. Наличие отдельной кровати способствует выстраиванию собственного режима, становлению автономности. Однако при сравнении детей, которые всегда спали отдельно, и детей, которые в раннем возрасте делили кровать с родителями, вторые быстрее и глубже засыпают.

«И все же большинство плюсов совместного сна исчерпывает себя к возрасту 6-8 лет. Но для группы детей с эмоциональными особенностями совместный сон и в школьном возрасте помогает справиться с тревогой», — добавила врач.

Таким образом, по ее словам, нельзя однозначно заявить, с какого момента ребенок должен спать отдельно. Каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода.