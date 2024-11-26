Психолог рассказал, как облегчить детям учебу в школе

Справиться с высокой нагрузкой в школе детям помогут сбалансированное питание, отдых без гаджетов, физическая активность и качественный сон, рассказала «Узнай.ру» психолог Инга Толстых. Она отметила, что это необходимые условия для умственной разгрузки современных детей, которые посвящают учебе от восьми до двенадцати часов ежедневно.

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По словам психолога, особенно трудно приходится выпускникам. На них ложится повышенная нагрузка вследствие усиленной подготовки к предстоящим экзаменам и переживаний из-за поступления в вузы.

«Помимо учёбы, многие ребята посещают секции, кружки и репетиторов. Иногда и родители сильно давят на них, считая, что без дополнительного и усердного обучения не будет хорошего будущего. Также есть дети, у которых высокая познавательная мотивация. Им всё интересно, поэтому их день буквально расписан по минутам», — добавила Инга Толстых.

Она подчеркнула, что больше всего школьники устают от высокого темпа, сжатых сроков, строгих дедлайнов и больших объёмов информации. По мнению психолога, пять условий для релаксации и перезагрузки детей — качественный сон, отдых без смартфонов и ноутбуков, правильное питание, занятия спортом и свободное время, когда нужно позволить себе ничего не делать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что получает множество обращений от россиян с жалобами на школьную нагрузку для детей. Он привел данные экспертов, согласно которым 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения, что сказывается на их здоровье.

Спикер Госдумы отметил, что чаще всего родители и бабушки учеников сетуют на постоянное усложнение школьной программы, слишком большое количество уроков (до восьми в день), объем домашних заданий и занятия по субботам. Он добавил, что в результате у детей остается мало времени на хобби и живое общение со сверстниками.