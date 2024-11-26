Психолог рассказал, как облегчить детям учебу в школе

Родителям дали пять советов, как облегчить детям учебу в школе
Справиться с высокой нагрузкой в школе детям помогут сбалансированное питание, отдых без гаджетов, физическая активность и качественный сон, рассказала «Узнай.ру» психолог Инга Толстых. Она отметила, что это необходимые условия для умственной разгрузки современных детей, которые посвящают учебе от восьми до двенадцати часов ежедневно.
По словам психолога, особенно трудно приходится выпускникам. На них ложится повышенная нагрузка вследствие усиленной подготовки к предстоящим экзаменам и переживаний из-за поступления в вузы.
«Помимо учёбы, многие ребята посещают секции, кружки и репетиторов. Иногда и родители сильно давят на них, считая, что без дополнительного и усердного обучения не будет хорошего будущего. Также есть дети, у которых высокая познавательная мотивация. Им всё интересно, поэтому их день буквально расписан по минутам», — добавила Инга Толстых.
Она подчеркнула, что больше всего школьники устают от высокого темпа, сжатых сроков, строгих дедлайнов и больших объёмов информации. По мнению психолога, пять условий для релаксации и перезагрузки детей — качественный сон, отдых без смартфонов и ноутбуков, правильное питание, занятия спортом и свободное время, когда нужно позволить себе ничего не делать.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что получает множество обращений от россиян с жалобами на школьную нагрузку для детей. Он привел данные экспертов, согласно которым 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения, что сказывается на их здоровье.
Спикер Госдумы отметил, что чаще всего родители и бабушки учеников сетуют на постоянное усложнение школьной программы, слишком большое количество уроков (до восьми в день), объем домашних заданий и занятия по субботам. Он добавил, что в результате у детей остается мало времени на хобби и живое общение со сверстниками.