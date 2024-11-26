Ученые рассказали, почему некоторые дети рождаются «волосатыми»

У женщин, страдающих изжогой во время беременности, чаще рождаются младенцы с тонкими, пушистыми, короткими и слегка пигментированными волосками на теле. Об этом изданию рассказала Ракиме Эльмир, доцент кафедры сестринского дела и акушерства Университета Западного Сиднея.

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Эльмир объяснила, что такой волосяной покров называется «лануго». Этот термин происходит от латинского слова «lana», что означает «шерсть». У некоторых новорожденных волосы едва заметны, в то время как у других их может быть довольно много, особенно на лице, плечах, спине и голове.

Лануго появляется у плода примерно на третьем месяце беременности. По мере развития плода в утробе матери эти волосы становятся гуще к седьмому месяцу. Они покрывают большую часть тела ребенка, за исключением участков, на которых нет волосяных фолликулов.

Большинство детей сбрасывают лануго в утробе примерно на 33–36-й неделе беременности, где он смешивается с околоплодными водами. У других «пушок» исчезает сам по себе через несколько недель после рождения.

Некоторые исследования показали, что изжога во время беременности повышает вероятность того, что ребенок родится с большим количеством волос на теле. При этом выраженность волосяного покрова не связана с полом ребенка, возрастом или весом матери. Авторы предположили, что, возможно, гормоны беременности, расслабляющие нижний пищеводный сфинктер, также участвуют в росте волос у плода.