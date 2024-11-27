Как контролировать школьную жизнь ребенка удаленно

В начале учебного года все школы Тюменской области перешли на электронную платформу «Моя школа». Как узнать оценки, долги, расписание ребенка и запланировать для него обеденное меню на неделю – на «ФедералПресс».

«На платформе «Электронная школа Тюменской области» родителям доступен электронный дневник с оценками. Также появились модули «Библиотека» МЭШ и «Портфолио учащегося». В планах ввести доступ к транспортной карте и записи на кружки», – рассказали в издании «Вслух.ru».

В приложении «Моя школа» доступны: расписание, оценки, домашние задания, школа, профиль ученика и подбор обеденного меню на неделю вперед. В профиле отображаются кружки, достижения и результаты итоговой аттестации.

Чтобы получить полный доступ к электронному дневнику тюменцам надо:

подтвердить аккаунт на портале, на «Госуслугах» через банки, лично в отделении соцфонда, в МФЦ или через заказное письмо;

на «Госуслугах» в кабинете родителя указать данные ребенка: в разделе «документы» – «семья и дети» ввести свидетельство о рождении, СНИЛС, личную почту ребенка;

авторизироваться через «Госуслуги» на сайте «Электронная школа Тюменской области» или в приложении «Моя школа».

Найти управление дневником через вэб-версию можно в шапке сайта. Успеваемость ребенка родитель может увидеть в его профиле. В онлайн-версии всегда будет нужен пароль от «Госуслуг», а также можно войти через QR-код в приложении.

В подпункте «Расписание» доступны ежедневные планы, оценки и задания. В разделе «Оценки» можно отследить успеваемость всего класса. А пункт «Учеба» покажет программу на целую четверть, контрольные работы и долги школьников.

Если ученик пропустил урок – на платформе он может отследить тему, которую необходимо выучить самостоятельно. А «Библиотека» МЭШ предложит тесты и материалы по пройденным темам. При необходимости в разделе «Школа» можно заранее отметить урок, который ученик пропустит.

В «Библиотеке» есть цифровые учебники, книги, тренинги, презентации, сценарии уроков и научные статьи. Партнерами системы выступают библиотека «Моя школа», издательство «Просвещение», лаборатории «Визекс-инфо» и MODUM LАB и приложение «Нэб Свет» национальной библиотеки имени Александра Пушкина.

Приложение доступно в онлайн-магазинах на смартфонах, платформа «Сферум» создана на основе соцсети «ВКонтакте».

Ранее «ФедералПресс» писал, что на образование в 2023 году Тюмень потратила более 20 млрд рублей.