Стало известно, когда младенцы осваивают язык

Новое исследование, опубликованное в Developmental Science, показало, что этот процесс начинается уже в четыре месяца. Ранее считалось, что младенцы начинают «настраиваться» на родной язык в возрасте 6–12 месяцев, но оказалось, что они изучают принципы формирования звуков еще раньше.

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Как младенцы различают звуки

К первому году жизни дети привыкают к звукам своего родного языка. Этот процесс называют перцептивная фильтрация. Представьте, что мозг ребенка выбирает из множества звуков те, которые важны в его среде, и игнорирует остальные.

До шести месяцев малыши способны различать звуки любых языков. Например, младенцы могут различать звуки, которые взрослые носители языка уже не замечают — например, тонкие отличия между похожими звуками в русском или польском. Однако со временем их внимание фокусируется на звуках родного языка, а способность улавливать непривычные звуки постепенно исчезает.

Ранее считалось, что это сужение восприятия необходимо для изучения более сложных языковых навыков — например, понимания, что звук «Б» (произносится губами) отличается от «Д» (произносится смыканием неба и языка). Однако новое исследование показало, что младенцы начинают замечать такие различия еще до того, как происходит «настройка» на родной язык.

Эксперимент с «мини-языками»

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент с 34 младенцами в возрасте 4–6 месяцев. Они создали два искусственных «мини-языка»:

Один включал слова, в которых звуки образуются губами, «Б», «В» и другие.

В другом использовались звуки, создаваемые языком, например, «Д» и «З», «С».

Эти слова сопровождались изображениями: губные звуки связывали с медузой, а звуки, произносимые языком, — с крабом.

После того как дети усвоили эти пары, им показали беззвучные видео с людьми, произносящими слова из обоих «мини-языков». Некоторые видео соответствовали ранее изученным парам, а некоторые нет.

Как младенцы «заметили подмену»

Исследователи отслеживали, как долго дети смотрели на каждое видео. Обычно младенцы дольше смотрят на что-то неожиданное или новое.

Оказалось, что они дольше смотрели на видео, где движения губ не совпадали с выученными звуками, такие видео вызывали у малышей недоумение. Это доказывает, что дети не просто запоминали слова — они осознали, какие движения рта соответствуют каким звукам.

Ученые подчеркивают, что этот процесс похож на фундамент, на котором строится дальнейшее развитие речи. Если мозг ребенка уже распознает закономерности в звучании и артикуляции, это может помочь ему быстрее осваивать язык.

Кроме того, лучшее понимание этих процессов может помочь в раннем выявлении речевых и языковых задержек у детей. Если специалисты смогут определять возможные проблемы на столь раннем этапе, появится больше возможностей для их корректировки.