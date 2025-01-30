Как дети-билингвы развивают свои когнитивные навыки

Дети-билингвы быстрее развивают свои когнитивные навыки
Поощрение двуязычия в семье может улучшить работу мозга вашего ребенка. Наиболее значимый эффект такой подход приносит детям с аутизмом. Исследование Университета Майами, опубликованное в Autism Research, показало, что дети, говорящие на двух языках, лучше контролируют свои эмоциональные импульсы и легче переключаются между задачами.
Как изучение нескольких языков влияет на мышление?
Дети билингвы постоянно «жонглируют» языками. Чтобы говорить на одном, мозг подавляет второй, тренируя способность контролировать внимание и быстро переключаться между процессами. Это улучшает исполнительную функцию — набор ментальных навыков, которые помогают планировать, запоминать инструкции и справляться с несколькими задачами одновременно.
Дети, владеющие двумя языками, лучше управляют своим поведением и быстрее адаптируются к изменениям. Эти навыки особенно полезны для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), которым бывает сложно с гибкостью мышления.
«Мы обнаружили, что двуязычие связано с улучшением исполнительной функции, а это, в свою очередь, помогает при симптомах аутизма», — говорит один из авторов исследования, Линн Перри.
Улучшение социальной адаптации
Еще одно важное открытие — дети-билингвы, лучше понимают чужую точку зрения и оценивают общую картину. Это помогает эффективнее общаться и легче находить общий язык с окружающими.
Многие родители опасаются, что двуязычие усложнит обучение. Но исследование подтверждает: детям полезно слышать и использовать несколько языков.
«Теперь у нас есть научные доказательства, что не стоит ограничивать языковую среду ребенка», — отмечает соавтор исследования Майкл Алессандри.