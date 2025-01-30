Как дети-билингвы развивают свои когнитивные навыки

Поощрение двуязычия в семье может улучшить работу мозга вашего ребенка. Наиболее значимый эффект такой подход приносит детям с аутизмом. Исследование Университета Майами, опубликованное в Autism Research, показало, что дети, говорящие на двух языках, лучше контролируют свои эмоциональные импульсы и легче переключаются между задачами.

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Как изучение нескольких языков влияет на мышление?

Дети билингвы постоянно «жонглируют» языками. Чтобы говорить на одном, мозг подавляет второй, тренируя способность контролировать внимание и быстро переключаться между процессами. Это улучшает исполнительную функцию — набор ментальных навыков, которые помогают планировать, запоминать инструкции и справляться с несколькими задачами одновременно.

Дети, владеющие двумя языками, лучше управляют своим поведением и быстрее адаптируются к изменениям. Эти навыки особенно полезны для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), которым бывает сложно с гибкостью мышления.

« М ы о б н а р у ж и л и , ч т о д в у я з ы ч и е с в я з а н о с у л у ч ш е н и е м и с п о л н и т е л ь н о й ф у н к ц и и , а э т о , в с в о ю о ч е р е д ь , п о м о г а е т п р и с и м п т о м а х а у т и з м а » , — г о в о р и т о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я , Л и н н П е р р и .

Улучшение социальной адаптации

Еще одно важное открытие — дети-билингвы, лучше понимают чужую точку зрения и оценивают общую картину. Это помогает эффективнее общаться и легче находить общий язык с окружающими.

Многие родители опасаются, что двуязычие усложнит обучение. Но исследование подтверждает: детям полезно слышать и использовать несколько языков.