Названо условие, при котором детям могут дать право на смену имени

Первый замруководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил Министерству труда и соцзащиты РФ позволить несовершеннолетним менять имена, ставшие причиной буллинга, сообщает АГН «Москва».

Дело в том, что все чаще родители называют своих детей необычно. Например, в Москве среди имен 7 тыс. родившихся в 2023 году малышей встречались Люцифер, Европа, Сахар, Кит и т. д. Формально они не противоречат требованиям ст. 58 Семейного кодекса РФ (запрет на использование в именах цифр, буквенно-цифровых кодов, числительных, символов и знаков, за исключением дефиса, а также бранных слов, рангов, должностей, титулов).

В то же время редкое или нестандартное имя может привести его владельца к травле в детском и подростковом возрасте. При этом у ребенка не будет права поменять его самостоятельно вплоть до совершеннолетия, а родственники зачастую недооценивают проблему.

Чтобы защитить таких жертв буллинга, надо дать им возможность менять имя без участия родителей или опекунов — будет достаточно заявления самих детей и представителей образовательной организации, которые могут подтвердить факт травли из-за имени. При этом замену можно будет выбрать только из перечня традиционных российских имен — для предотвращения импульсивных или необоснованных решений.