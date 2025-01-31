Что делать, если ребенка травят в школе — руководство для родителей

Каждый второй российский школьник сталкивается с буллингом, но большинство детей предпочитают молчать об этом. Страх, стыд, недоверие к взрослым — эти эмоции мешают обратиться за помощью, а значит, ситуация часто остается без внимания. Травля разрушает самооценку жертвы и формирует в ней чувство беспомощности. Что такое буллинг и как ему противостоять, «Газета.Ru» разобралась вместе с психологом.

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Что такое буллинг

Буллинг (от англ. bullying — запугивание) — это форма агрессивного поведения, при котором один или несколько человек систематически осуществляют психологическое или физическое давление на другого ребенка (или группу детей) в уязвимом положении. Чаще всего, говоря о буллинге, подразумевают школу, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» психолог Марина Бабурина. В классе формируется специфическая иерархия, так называемая буллинг-структура — социальная система с четко закрепленными ролями участников: агрессор, жертва и наблюдатели (свидетели).

Это явление характеризуется повторяемостью, несоизмеримостью сил и намерением причинить вред жертве. В отличие от единичных конфликтов, которые случаются в любом нормальном коллективе, буллинг предполагает наличие постоянного паттерна взаимодействия, где «сильный» унижает и запугивает «слабого».

На сегодняшний день травля — одна из самых острых и распространенных проблем в школьной среде и детских коллективах. Это явление провоцирует множество разрушительных последствий: увеличивает риск суицидального поведения среди подростков, способствует эскалации агрессии и насилия в группах, снижает учебную успеваемость, а также становится причиной серьезных эмоциональных проблем, включая повышенный риск развития тревожных и депрессивных расстройств.

Каждый второй российский школьник сталкивается с травлей в школе.

Это делает проблему по-настоящему массовой и требующей внимания со стороны родителей, педагогов и общества в целом. Что интересно, большинство детей предпочитают не рассказывать о своем опыте травли, потому что чувствуют страх, боятся усугубить ситуацию или не верят, что взрослые смогут помочь.

Каким бывает буллинг

Буллинг может проявляться в самых разных формах — от едва заметных насмешек до открытого физического насилия, причем не обязательно среди одноклассников, нередко старшеклассники задирают младшеклассников. Каждый вид травли по-своему разрушителен и оставляет глубокий порез на эмоциональном и физическом состоянии жертвы. Чтобы понять, как распознать и противостоять этому явлению, нужно знать каким бывает буллинг и как он влияет на ребенка.

Физический буллинг. К этой категории относятся удары, пинки, щипки, толчки, блокирование прохода, а также порча или кража личных вещей жертвы (например, порванный пенал или спрятанная сменная обувь). Физическую агрессию легко распознать, поэтому этот вид буллинга чаще всего замечают учителя и родители. Однако важно помнить, что физическое насилие редко существует изолированно — оно почти всегда сопровождается психологическим давлением.

К этой категории относятся удары, пинки, щипки, толчки, блокирование прохода, а также порча или кража личных вещей жертвы (например, порванный пенал или спрятанная сменная обувь). Физическую агрессию легко распознать, поэтому этот вид буллинга чаще всего замечают учителя и родители. Однако важно помнить, что физическое насилие редко существует изолированно — оно почти всегда сопровождается психологическим давлением. Вербальный буллинг. Проявляется в оскорблениях, угрозах, насмешках и обидных прозвищах. Некоторые психологи считают, что вербальная травля — один из самых распространенных видов буллинга, поскольку он проходит незаметно для учителей и родителей (например, в коридоре или в столовой). Взрослые часто не воспринимают этот вид как серьезную проблему: «Ты что нюня, раз отпор дать не можешь?» Но постоянная негативная оценка и унизительные высказывания могут наносить психике ребенка не меньший ущерб, чем физическое насилие.

Проявляется в оскорблениях, угрозах, насмешках и обидных прозвищах. Некоторые психологи считают, что вербальная травля — один из самых распространенных видов буллинга, поскольку он проходит незаметно для учителей и родителей (например, в коридоре или в столовой). Взрослые часто не воспринимают этот вид как серьезную проблему: «Ты что нюня, раз отпор дать не можешь?» Но постоянная негативная оценка и унизительные высказывания могут наносить психике ребенка не меньший ущерб, чем физическое насилие. Социальный (реляционный) буллинг. Это — умышленные действия, направленные на изоляцию жертвы от сверстников, подрыв ее репутации и распространение слухов и сплетен. Дети могут объявить бойкот однокласснику, игнорировать его присутствие, не приглашать на совместные мероприятия и всячески «выводить за скобки» коллективной жизни. Социальный буллинг особенно опасен своей скрытностью и долгосрочными последствиями, так как в период активного формирования личности каждый остро нуждается в поддержке и признании группы.

Это — умышленные действия, направленные на изоляцию жертвы от сверстников, подрыв ее репутации и распространение слухов и сплетен. Дети могут объявить бойкот однокласснику, игнорировать его присутствие, не приглашать на совместные мероприятия и всячески «выводить за скобки» коллективной жизни. Социальный буллинг особенно опасен своей скрытностью и долгосрочными последствиями, так как в период активного формирования личности каждый остро нуждается в поддержке и признании группы. Кибербуллинг. С развитием технологий буллинг «выпустился» из школьного здания, поэтому некоторые дети видят в свой адрес нападки не только в стенах учебного заведения, но и, казалось бы, в безопасной среде — дома. Обидные сообщения в мессенджерах, унизительные комментарии в социальных сетях, создание фейковых аккаунтов, рассылка личных фотографий без согласия — все это проявление кибербуллинга. Исследования показывают, что кибербуллинг может обернуться тяжелыми эмоциональными переживаниями, поскольку жертва фактически лишена защищенного пространства — агрессоры могут дотянуться виртуальной рукой до нее в любой момент.

« ‎ Я ч а с т о у ч а с т в о в а л а в п р о ф и л а к т и ч е с к и х и о б у ч а ю щ и х м е р о п р и я т и я х п р о т и в к и б е р б у л л и н г а в о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х , и м о г у с к а з а т ь , ч т о о н и о к а з ы в а ю т с я п о к а м а л о э ф ф е к т и в н ы м и . Н е с м о т р я н а т о ч т о п е д а г о г и д е й с т в и т е л ь н о с т а р а ю т с я и д а ж е м о н и т о р я т с о ц и а л ь н ы е с е т и у ч е н и к о в р а д и и х б е з о п а с н о с т и , т а к и е м е р ы н е в с е г д а д а ю т н у ж н ы й р е з у л ь т а т . Э т о в ы з ы в а е т в о п р о с о т о м , н а с к о л ь к о э т о р а з у м н о и н е н а р у ш а е т л и л и ч н ы е г р а н и ц ы д е т е й . Н о с к а ж у с т о ч к и з р е н и я п с и х о л о г а — е с л и р о д и т е л и н е в с е г д а в о в л е ч е н ы и н е о с в е д о м л е н ы о п о д о б н ы х с и т у а ц и я х , к т о - т о д о л ж е н ж е б р а т ь н а с е б я э т у о т в е т с т в е н н о с т ь . Н о з д е с ь в а ж е н б а л а н с м е ж д у з а щ и т о й и у в а ж е н и е м к л и ч н о й ж и з н и р е б е н к а » , — М а р и н а Б а б у р и н а , п с и х о л о г .

Психолог также выделила еще одну грань кибербуллинга. В школьной среде нередко бывают случаи, когда личные отношения между подростками оборачиваются серьезными проблемами. Например, мальчик и девочка могли в процессе общения обменяться личными или интимными фотографиями. Однако после расставания это доверие нередко оборачивается против одного из них: начинаются травля, манипуляции и шантаж с использованием этих изображений. Иногда агрессоры даже создают фейковые фотографии и распространяют их в Сети. Кроме того, в школах могут происходить случаи сексуальных домогательств вне интернета. А ребенок, ставший жертвой такого поведения, боится или стесняется рассказать об этом взрослым.

Почему дети начинают буллить других

Агрессия ребенка никогда не возникает на пустом месте — за любым проявлением буллинга кроются причины, которые толкают маленького человека на это. Травля — это не просто результат «плохого характера», а сложная причинно-следственная цепочка, которая может включать в себя недостаток внимания, желание самоутвердиться или даже копирование негативных моделей поведения из окружения. Нередко пожалеть надо не только жертву, но и самого агрессора.

Модель поведения в семье. Дети бессознательно воспроизводят то, что видят дома. Если в семье присутствует агрессия, насилие или унижения в отношении близких, ребенок может перенять подобный паттерн. В своих исследованиях норвежский психолог Дэн Ольвеус отмечал, что дети, которые растут в атмосфере физического наказания, часто склонны решать конфликты агрессивным способом вне дома. Представьте, что ребенка бьют по голове за каждый неправильный ответ по математике. Тогда он учится жить с установкой, что за любыми проступками следует боль, и считает совершенно справедливым ударить кого-то, если он повел себя некорректно в его глазах.

« У д е т е й м о г у т б ы т ь а в т о р и т е т н ы е в з р о с л ы е , н а к о т о р ы х о н и х о т я т р а в н я т ь с я — э т о м о г у т б ы т ь р о д и т е л и , с т а р ш и е б р а т ь я и л и с е с т р ы , п е д а г о г и , т р е н е р ы . В и д я о п р е д е л е н н о е п о в е д е н и е у э т и х л ю д е й , р е б е н о к н а ч и н а е т е г о к о п и р о в а т ь . Д а ж е е с л и и з н а ч а л ь н о р е б е н о к н е б ы л с к л о н е н к а г р е с с и и и л и б у л л и н г у , о н м о ж е т п о п а с т ь в к о л л е к т и в , г д е п о д о б н о е п о в е д е н и е — н о р м а . Ч т о б ы с т а т ь ч а с т ь ю э т о г о с о ц и у м а , р е б е н о к н а ч и н а е т п о д с т р а и в а т ь с я п о д е г о п р а в и л а и д е м о н с т р и р о в а т ь с х о ж и е ф о р м ы п о в е д е н и я » , — М а р и н а Б а б у р и н а , п с и х о л о г .

Неумение управлять эмоциями. Высокий уровень импульсивности, недостаточная эмоциональная регуляция, отсутствие адекватных навыков общения провоцируют агрессивное поведение. Дети, которым не хватает эмпатии и эмоционального интеллекта, чаще проявляют агрессивные формы взаимодействия, поскольку они просто не понимают, что насилие — это не норма.

Желание самоутвердиться. Некоторые подростки во время «игры престолов» за статусность находят в буллинге способ повысить свой авторитет среди сверстников, продемонстрировать «силу» или получить желанное чувство власти и контроля. С точки зрения социальной психологии в групповой динамике агрессору важно завоевать репутацию «лидера», пусть и шагая по скользкой дорожке.

Реакция на собственные фрустрации. Нередко у ребенка-агрессора могут быть собственные неразрешенные психологические проблемы: стресс, переживания, проблемы в учебе и дома или низкая самооценка. Такой индивид пытается справиться с внутренним дискомфортом, проецируя его на более уязвимого сверстника. В психиатрической практике существует феномен «идентификации с агрессором» (понятие, введенное психоаналитиком Анной Фрейд) — ребенок, будучи ранее жертвой, принимает «роль» того, кто причиняет боль, чтобы обрести чувство контроля.

Кто больше всего подвержен буллингу

Дети, которые отличаются внешностью или поведением. Любая «инаковость» — нестандартная одежда, особенности телосложения, национальность, акцент в речи, физические особенности (очки, брекеты и т.д.), нестандартные увлечения — может стать «поводом» для травли.

Дети с социальными или эмоциональными проблемами. Замкнутые, тревожные, неуверенные в себе ученики реже дают отпор, поэтому становятся идеальными «мальчиками для битья».

Дети с особыми потребностями в учебе (например, с синдромом Аспергера, СДВГ и т.д.). Наличие таких особенностей может вызывать непонимание и неприятие среди сверстников, в результате чего ребенок оказывается на мушке у агрессоров.

Дети без устойчивых социальных связей. Если у ребенка нет близких друзей в школе и он чувствует себя одиноким и непонятым в коллективе, вероятность стать жертвой возрастает.

Какие последствия буллинга для жертвы и для агрессора

Последствия для жертвы

Психологические травмы. Хроническая тревожность, низкая самооценка, депрессия, а в тяжелых случаях и суицидальные мысли — спутники жертв буллинга. Продолжительное пребывание в роли угнетенного может приводить к формированию у ребенка стойкого чувства беспомощности (выученная беспомощность), когда он перестает верить, что ситуация может улучшиться.

« Ч е л о в е к в п о л н е с е б е м о ж е т п о п а с т ь в с о с т о я н и е т р е в о ж н о г о р а с с т р о й с т в а , т о е с т ь р а з в и т ь з а б о л е в а н и е н е о с о з н а н н о . Б у л л и н г м о ж е т п р и в е с т и к г о р м о н а л ь н о м у д и с б а л а н с у и л и д а ж е к д е п р е с с и и . П л ю с к о в с е м у р а з в и в а е т с я к а к о е - т о б е с к о н е ч н о е ч у в с т в о о д и н о ч е с т в а . Д е т и п р о в а л и в а ю т с я в о щ у щ е н и е п о с т о я н н о й и з о л я ц и и , ч т о и х н и к т о н е п о н и м а е т , н е п о д д е р ж и в а е т » , — о б ъ я с н и л а п с и х о л о г .

Именно поэтому в школах уделяют особое внимание психологическому состоянию учеников седьмых классов. На уровне страны проводится мониторинг, чтобы выявить возможные суицидальные риски и другие проблемы. Седьмой класс — самый непростой период: гормоны бушуют, а с ними приходят эмоциональные качели и сложности в поведении. В шестом классе ребята еще «раскачиваются», в восьмом постепенно начинают приходить в себя, а к девятому большинство уже более-менее стабилизируется. Поэтому в седьмом классе детям особенно нужна поддержка взрослых — и родителей, и учителей, и школьных психологов.

Проблемы в обучении и социальной адаптации. Постоянные тревога и стресс отрицательно влияют на концентрацию и когнитивные способности. Такие дети могут хуже учиться, пропускать уроки, избегать посещения школы, чтобы не встречаться с агрессорами. В дальнейшем у них может формироваться социальная тревожность, затрудняющая установление контактов с новыми людьми, а также растет риск развития ряда психических нарушений.

« И н о г д а и в у ж е в з р о с л о м в о з р а с т е ж е р т в ы о щ у щ а ю т ч у в с т в о в и н ы з а т о , ч т о о н и н е д а л и с д а ч у , и л и з а т о , ч т о о н и т а к и е — з а к а к у ю - т о с а м о с т ь и о т л и ч н о с т ь о т д р у г и х . О н и м о г у т с е б я з а э т о д а ж е р у г а т ь и с т ы д и т ь . < . . . > Э т о т р а в м ы н а в с ю ж и з н ь , к о т о р ы е в л и я ю т н а у с п е ш н о с т ь р е а л и з а ц и и к а к в р а б о т е , т а к и в п о с т р о е н и и д р у ж е с к и х и с е м е й н ы х о т н о ш е н и й » , — М а р и н а Б а б у р и н а , п с и х о л о г .

Физические проявления. Психосоматические жалобы — головные боли, боли в животе, общая слабость — часто возникают у детей, подвергающихся буллингу. Именно к таким выводам пришли исследователи, которые изучали влияние длительного буллинга на здоровье подростков.

Последствия для агрессора

Формирование устойчивого паттерна агрессивного поведения. Если ребенок не получает своевременной и адекватной реакции со стороны общества на девиантное поведение, а также помощи в коррекции этого, такая модель взаимодействия может закрепиться и перейти во взрослую жизнь. Это значительно повышает риск совершения правонарушений и развития антисоциального поведения.

У 50% детей с антисоциальным поведением во взрослом возрасте формируется полный симптомокомплекс антисоциальных расстройств личности.

Трудности с адаптацией. Агрессор зачастую испытывает проблемы с соблюдением социальных норм: во взрослом возрасте таким людям сложнее выстраивать здоровые отношения, строить карьеру и чувствовать себя полноценными членами общества. Помимо этого, за агрессией могут скрываться собственные эмоциональные проблемы, и их нерешенность мешает развитию личности.

« В о в з р о с л о й ж и з н и у т а к и х л ю д е й ч а с т о в о з н и к а ю т с е р ь е з н ы е п р о б л е м ы . Е с л и в ю н о с т и о н и п р и в ы к л и и с п о л ь з о в а т ь ф и з и ч е с к о е и л и п с и х о л о г и ч е с к о е н а с и л и е , т о , о к а з а в ш и с ь в о в з р о с л о м м и р е , о н и п о д с о з н а т е л ь н о о ж и д а ю т т а к о г о ж е о т н о ш е н и я к с е б е . Э т о м о ж е т п р и в е с т и к с т р а х у п р о я в л я т ь с е б я : н а р а б о т е о н и б о я т с я с т о л к н у т ь с я с ж е с т к и м о т п о р о м , п о т о м у ч т о к о г д а - т о с а м и в е л и с е б я а г р е с с и в н о . Т е п е р ь ж е , о к а з а в ш и с ь в у я з в и м о й п о з и ц и и — н а п р и м е р , н у ж д а я с ь в р а б о т е и л и п р о д в и ж е н и и п о к а р ь е р н о й л е с т н и ц е , — о н и в и д я т с е б я с л а б ы м и и б е з з а щ и т н ы м и . И м т р у д н о р а з в и в а т ь с я и д о б и в а т ь с я у с п е х о в , т а к к а к с т р а х к р и т и к и и в о з м о ж н ы х " у д а р о в " с и л ь н о т о р м о з и т и х с а м о о ц е н к у и у в е р е н н о с т ь в с е б е » , — М а р и н а Б а б у р и н а , п с и х о л о г .

Юридические и административные последствия. В некоторых случаях тяжелого буллинга родители агрессора могут столкнуться с судебными исками, если действия их ребенка нанесли существенный вред здоровью или репутации жертвы. Подросток может встать на учет в органах внутренних дел, а также получить дисциплинарные взыскания в школе.

Последствия для свидетелей

Марина Бабурина заметила, что в обсуждении темы буллинга часто забывают о тех, кто находится в тени происходящего, — свидетелях. Эти дети не выступают непосредственными участниками конфликта, но их роль также значима. Наблюдая за травлей со стороны, они могут испытывать целый спектр сложных эмоций, которые нередко сохраняются на протяжении многих лет. Они понимают, что происходящее несправедливо и неправильно, но страх за собственную безопасность не позволяет им вмешаться.

Свидетели буллинга нередко чувствуют вину за то, что не помогли жертве, не встали на ее защиту. Их преследует ощущение беспомощности: они осознают, что поступили неправильно, но в тот момент страх оказался сильнее. Постоянное внутреннее напряжение и переживания могут привести к тому, что поведение таких детей меняется — они становятся замкнутыми, тревожными или проявляют признаки стресса. Эти изменения не остаются незамеченными для агрессора. Видя уязвимость свидетеля, он может переключить свое внимание на него, превратив его в новую жертву травли.

Мой ребенок буллит других — что делать

Если ваш ребенок агрессор, это можно заметить по определенным изменениям в его поведении.

Он может демонстрировать повышенную агрессивность дома, насмехаться над другими детьми или говорить о них с пренебрежением.

Часто такие дети стремятся доминировать в общении, избегают ответственности за свои действия и оправдывают агрессию словами вроде «они сами виноваты».

Ребенок также может чувствовать явное удовольствие от чужих ошибок или страданий. Сюда относится восторг от видео, где человеку или животному больно.

Другими признаками могут быть участие в конфликтных ситуациях, склонность к манипуляциям, отсутствие эмпатии и нежелание обсуждать свои действия.

Если вы замечаете такие черты, важно не игнорировать их, а разобраться в причинах поведения и предложить ребенку помощь. Конечно, узнав, что ребенок умышленно травит других в школе, родители часто испытывают чувство беспомощности и страх за его будущее. Однако именно взрослая поддержка может стать решающей в преодолении этого кризиса.

Наблюдение и саморефлексия. Постарайтесь спокойно проанализировать обстановку в семье. Проявляли ли вы или другие близкие агрессию по отношению к ребенку? Бывали ли случаи «жесткого воспитания» или физического наказания? Эти факторы могут «легитимизировать» насилие в глазах ребенка, что в свою очередь способствует его переносу в отношения со сверстниками.

Открытый диалог с ребенком. Спокойно и без обвинений поговорите с сыном или дочерью о случившихся эпизодах. Постарайтесь понять, что именно они чувствовали и почему выбрали такую стратегию поведения. Задавайте вопросы, которые помогут ребенку осознать последствия своих действий для другого человека, но старайтесь делать это без нравоучений: «Как ты думаешь, что чувствовал тот человек в этот момент?» или «Ты знаешь, что я тебя люблю, и моя задача — помочь тебе стать лучше».

Работа с психологом. Обратитесь к школьному психологу или специалисту в области частной практики. Индивидуальные консультации помогут ребенку лучше понять свои эмоции, научиться саморегуляции и эмпатии. В сложных случаях может понадобиться семейная терапия: она позволит укрепить доверие между членами семьи и скорректировать неэффективные модели общения.

« В а ж н ы й м о м е н т — р а з в и т и е э м п а т и и . Н у ж н о р а з г о в а р и в а т ь с н и м о п о с л е д с т в и я х б у л л и н г а : о б ъ я с н я т ь , ч т о ч у в с т в у е т ч е л о в е к , с т а в ш и й ж е р т в о й , к а к т р а в л я в л и я е т н а е г о п с и х и к у и ж и з н ь , к ч е м у э т о м о ж е т п р и в е с т и . О д н а к о т а к о й р а з г о в о р н е д о л ж е н б ы т ь м о р а л и з а т о р с к и м . Р о д и т е л я м с т о и т г о в о р и т ь с д о б р о т о й и п о н и м а н и е м , ч т о б ы д о н е с т и с е р ь е з н о с т ь с и т у а ц и и : н е ч е р е з у с т р а ш е н и е , а ч е р е з и с к р е н н е е с о п е р е ж и в а н и е и ж е л а н и е п о м о ч ь р е б е н к у о с о з н а т ь р а з р у ш и т е л ь н ы е п о с л е д с т в и я а г р е с с и и » , — р а с с к а з а л а п с и х о л о г .

Установление четких границ и правил. Ребенку важно осознавать, что любая форма насилия — неприемлема. Родители должны формулировать требования четко и последовательно: если ребенок совершает агрессивные поступки, следует применять адекватные дисциплинарные меры (например, ограничение пользования гаджетами, лишение некоторых привилегий), но при этом сохранять эмоциональный контакт и уважение к личности ребенка.

Поощрение альтернативных форм взаимодействия. Помогите ребенку научиться выражать свои чувства и потребности вербально, без оскорблений и физического давления. Запишите его в секцию, кружок или на курсы, где развивают коммуникативные навыки, творческие и спортивные способности. Это позволит ребенку реализовывать свой потенциал в полезных сферах честными методами.

Моего ребенка буллят — что делать

Определить, что ваш ребенок подвергается буллингу, можно по ряду признаков.

Он может начать избегать школы, часто придумывая оправдания или жалуясь на плохое самочувствие.

Появляются необъяснимые травмы, порванная одежда или испорченные вещи.

Ребенок может стать замкнутым, потерять интерес к тому, что раньше его увлекало, или изменить привычный распорядок дня.

Обратите внимание на изменения в настроении: раздражительность, подавленность, плаксивость или тревожность. Также возможны проблемы со сном, потеря аппетита и снижение успеваемости.

Когда ребенок избегает общения, неохотно рассказывает о школьных событиях или теряет доверие к вам, это может быть звоночком, что он сталкивается с травлей.

Осознание того, что ваш ребенок стал жертвой буллинга, может вызвать чувства вины или стыда, что вы не справились как родитель. Однако важно помнить, что агрессивное поведение со стороны сверстников — это сигнал к тому, что ребенку нужна помощь и поддержка, а не ваши извинения.

Выслушайте и поддержите. Создайте доверительную атмосферу, чтобы ребенок не боялся рассказывать о своей проблеме. Дайте понять, что вы на его стороне и готовы помогать. Ведь эмоциональная поддержка родителей и ощущение безопасности дома — ключевые факторы, помогающие ребенку справиться со стрессом: «Мне важно знать, что с тобой происходит. Ты можешь рассказать мне обо всем, что тебя беспокоит».

« Д о в о л ь н о ч а с т о р о д и т е л и д е т е й , п о д в е р г а ю щ и х с я б у л л и н г у , с а м и в п р о ш л о м с т а л к и в а л и с ь с т р а в л е й . И з - з а э т о г о о н и м о г у т б е с с о з н а т е л ь н о т р а н с л и р о в а т ь с в о е м у р е б е н к у у с т а н о в к и в р о д е " н е п р о в о ц и р у й " и " н е л е з ь н а р о ж о н " . В м е с т о т о г о ч т о б ы п о д д е р ж а т ь , т а к и е р о д и т е л и и н о г д а п е р е к л а д ы в а ю т н а р е б е н к а ч у в с т в о в и н ы з а с и т у а ц и ю , в н у ш а я е м у , ч т о о н с а м в и н о в а т в т о м , ч т о с т а л ж е р т в о й . И м е н н о в э т о м и з а к л ю ч а е т с я с а м а я о п а с н а я ч а с т ь п р о б л е м ы — р е б е н о к о с т а е т с я о д и н н а о д и н с о с в о е й б о л ь ю , н е ч у в с т в у я з а щ и т ы с о с т о р о н ы с а м ы х б л и з к и х л ю д е й » , — у т о ч н и л а п с и х о л о г Б а б у р и н а .

Работайте над социальными навыками ребенка и самооценкой. Помогите сыну или дочери развивать коммуникативную гибкость, умение выходить из конфликтных ситуаций и уверенность в себе. Регулярно беседуйте с ребенком о его переживаниях, объясняйте, как реагировать на провокации. Напоминайте ему, что он прекрасный и заслуживает к себе лучшего отношения, и причины кроются буллинга не в нем, а в агрессорах. Кроме того, важно, чтобы ребенок чувствовал, что в любой сложной ситуации он может обратиться к вам и быть понятым.

Помогите дать отпор. Родители часто пытаются научить ребенка самостоятельно справляться с конфликтами, советуя дать «сдачу» и твердо пресечь агрессию. Это может быть полезно, если речь идет о разовых стычках, а не о систематическом буллинге. Такой подход особенно уместен в начальной и средней школе, когда ребенок еще только учится отстаивать свои границы. Однако важно, чтобы родители оставались рядом, поддерживали и наблюдали за ситуацией. Если конфликты перерастают в регулярную травлю, необходимо своевременное вмешательство и привлечение педагогов или специалистов.

Соберите информацию. Чем конкретнее вы представляете ситуацию, тем проще будет действовать. Выясните, кто участвует в буллинге, как часто происходят эпизоды и какие формы он принимает. Если есть возможность, посмотрите переписку или сообщения (в случае кибербуллинга) и поговорите с другими родителями и одноклассниками.

Обратитесь к учителям и администрации школы. Как только у вас появились факты, напишите или лично расскажите классному руководителю или социальному педагогу о ситуации. Подчеркните, что ваша главная цель — защитить ребенка и урегулировать конфликт, а не «разоблачить» агрессоров любой ценой. Однако, если школа не реагирует или специально не замечает проблему, есть смысл обращаться выше: например, к руководству школы или в органы образования.

« Ч а с т о п е д а г о г и р е а г и р у ю т н а с и т у а ц и ю б у л л и н г а ф о р м а л ь н о : г о в о р я т , ч т о н и ч е г о н е п р о и с х о д и т и л и ч т о о н и н е в и д е л и к о н ф л и к т а , н о н а в с я к и й с л у ч а й п р о в о д я т п р о ф и л а к т и ч е с к и е б е с е д ы . Э т о с о з д а е т в и д и м о с т ь з а и н т е р е с о в а н н о с т и , х о т я р е а л ь н о г о к о н т р о л я н а д с и т у а ц и е й м о ж е т н е б ы т ь . П р и ч и н м н о г о : з а н я т о с т ь , о т ч е т ы , с о б р а н и я , д о п о л н и т е л ь н ы е з а н я т и я . В и т о г е п р о б л е м а ч а с т о о с т а е т с я н е р е ш е н н о й . Р о д и т е л я м в а ж н о н е о п у с к а т ь р у к и . Е с л и у ч и т е л ь н е р е а г и р у е т , т о и д и т е к з а в у ч у , з а т е м к д и р е к т о р у , с л е д у ю щ и й ш а г — о б р а т и т ь с я в о т д е л о б р а з о в а н и я » , — М а р и н а Б а б у р и н а , п с и х о л о г .

Когда в школе происходит буллинг, часто пытаются «решить» проблему за счет жертвы или агрессора. Если агрессор — харизматичный успешный ученик, например, спортсмен или активист, его могут поддерживать одноклассники и даже учителя, считая, что жертва «сама виновата». Школьная администрация нередко неосознанно становится на сторону сильной фигуры. Родителям важно не поддаваться эмоциям и не вступать в конфликты. Лучше действовать спокойно и последовательно: фиксировать факты и обращаться к юристам.

Сходите к психологу. Если в школе есть психолог, обязательно обсудите ситуацию с ним. Помочь может и сторонний специалист. Жертве буллинга часто необходима профессиональная помощь для восстановления самооценки и уверенности в себе. Подобная поддержка может включать индивидуальные консультации и участие в групповых тренингах.

Рассмотрите крайние меры. Когда травля не прекращается и школьная администрация не предпринимает достаточных действий, подумайте о переводе ребенка в другую школу. Иногда это помогает избежать постоянного негативного окружения и начать процесс реабилитации в новой среде. Однако решение о переводе стоит принимать аккуратно, взвесив все «за» и «против» и предварительно обсудив ситуацию с психологом.

Что делать, если стал жертвой буллинга — памятка

Не молчи о проблеме

Главный и самый сложный для многих детей шаг: рассказать доверенному взрослому — родителям, старшему брату или сестре, классному руководителю, школьному психологу — о травле. Часто дети боятся, что признание усугубит ситуацию, но статистика показывает обратное: молчание делает жертву еще более уязвимой и дает власть насильнику. Кроме того, в России работает проект Травли.нет, где можно найти помощь.

Сохраняй спокойствие и уверенность

Старайся не показывать агрессору, что он тебя «зацепил». Если ты реагируешь слишком эмоционально, это может поощрять его к дальнейшим нападкам. Попробуй тренировать спокойный голос и осанку, когда отвечаешь обидчику. Можно попросить родителей записать тебя на курсы по самообороне, чтобы научиться парировать ударам.

Игнорируй провокации, если это безопасно

Иногда лучший ответ — отсутствие ответа. Дело в том, что агрессору крайне важно получить реакцию и увидеть, что его слова вызывают страх. Если перестать давать агрессору желаемую эмоцию, ему может быстро надоесть «общаться в пустоту». Но это не всегда работает, особенно если буллинг принимает физические формы.

Уходи от опасных ситуаций

Если чувствуешь, что ситуация накаляется, попытайся покинуть место конфликта, переключиться на другое занятие, или подойти к учителю, которому доверяешь. Нет ничего зазорного в том, чтобы защищать себя таким образом, ведь, как правило, приходится идти одному против толпы.

Веди дневник или фиксируй факты травли

Записывай даты, время, участников, форму буллинга. Если это происходит онлайн — делай скриншоты сообщений. Такие материалы могут пригодиться при разговоре с учителями, психологами, администрацией школы или даже с полицией, если дело дойдет до серьезных мер.

Ищи союзников

Иногда лучший способ противостоять буллингу — найти поддержку в классе, в параллели или среди старших ребят. Если ты не один, агрессору сложнее тебя достать. Попробуй подружиться с теми, кто тоже недоволен поведением обидчика.

Работай над самооценкой и навыками коммуникации

Буллинг часто «бьет» по самооценке жертвы. Подумай о том, что тебе нравится делать: увлечение спортом, музыкой, рисованием, программированием или чем-то другим, что может помочь почувствовать свою ценность и найти новых друзей. Если есть возможность, посещай дополнительные кружки и секции. Помни — никто не заслуживает к себе такого отношения и ты заслуживаешь любви просто по факту того, что ты есть.

Обращайся за помощью к специалистам

Если чувствуешь, что не справляешься, не стесняйся попросить родителей или учителя направить тебя к психологу или психотерапевту. Профессионалы помогут разобраться с эмоциями, дадут конкретные советы, как преодолеть страх и стресс.