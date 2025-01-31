Что такое «Цифровое ГТО» и какие вузы дают за него дополнительные баллы

Еще один вуз будет давать дополнительные баллы к ЕГЭ абитуриентам, которые прошли тест на компьютерную грамотность в строительной сфере.

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Тест "Цифровое ГТО", разработанный группой "Эталон" при поддержке Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), предназначен для школьников 9-11 классов и студентов колледжей. Он был создан в рамках профориентационного проекта Общественного совета при Минстрое России "Я - строитель будущего!"

Тест выявляет знание отечественных программ проектирования, 3D-моделирования, строительства и эксплуатации зданий. Участники, набравшие более 80 баллов, получают пять дополнительных баллов при поступлении в строительные вузы. Сертификаты с высокими баллами теста принимают уже два вуза - прошлым летом его стал учитывать НИУ МГСУ, а в приемную компанию 2025 года его станет засчитывать и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ).

« М ы р а д ы , ч т о д л я т а л а н т л и в ы х р е б я т , к о т о р ы е х о т я т с в я з а т ь с в о ю ж и з н ь с о с т р о и т е л ь с т в о м , р а с ш и р и л о с ь о к н о в о з м о ж н о с т е й д л я п о с т у п л е н и я , — г о в о р и т р у к о в о д и т е л ь р а б о ч е й г р у п п ы " Я - с т р о и т е л ь б у д у щ е г о ! " , п о м о щ н и к м и н и с т р а с т р о и т е л ь с т в а и Ж К Х Р о с с и и Светлана Кузьменко. — В этом большая заслуга членов и экспертов Общественного совета, которые активно работают по направлению популяризации и профориентации с вузами. Пять дополнительных баллов - существенная помощь талантливым детям, и мы планируем вовлечь в этот проект все вузы отраслевого Консорциума строительно-архитектурных вузов. Перед отраслью стоит задача восполнения дефицита кадров, поэтому мы мотивируем талантливую молодежь идти в наши профильные вузы».

Постепенно будут вовлечены все вузы, которые являются сильнейшими центрами компетенции в своих регионах, и это могут быть не только строительные, но и транспортные, политехнические университеты, считает член Общественного совета при Минстрое, президент НОТИМ Михаил Викторов.

« Э т о п л а н о в а я з а д а ч а , к о т о р у ю Н О Т И М в м е с т е с О б щ е с т в е н н ы м с о в е т о м , к о т о р ы й я в л я е т с я а в т о р о м и н и ц и а т и в ы , б у д е т а к т и в н о с о п р о в о ж д а т ь в 2 0 2 5 г о д у . Т о л ь к о ч т о м ы о б с у д и л и э т у т е м у с р е к т о р о м С и б и р с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о а в т о м о б и л ь н о - д о р о ж н о г о у н и в е р с и т е т а в Омске и получили позитивную реакцию», — рассказал он.

« С о в р е м е н н а я с т р о и т е л ь н а я о т р а с л ь с т р е м и т е л ь н о р а з в и в а е т с я , в н е д р я я ц и ф р о в ы е т е х н о л о г и и в о в с е э т а п ы п р о е к т и р о в а н и я , с т р о и т е л ь с т в а и э к с п л у а т а ц и и о б ъ е к т о в , — о т м е т и л р е к т о р С П б Г А С У Е в г е н и й Р ы б н о в . — В э т и х у с л о в и я х н а ш а г л а в н а я з а д а ч а к а к в е д у щ е г о п р о ф и л ь н о г о у н и в е р с и т е т а - о с у щ е с т в л я т ь п о д г о т о в к у с п е ц и а л и с т о в , г о т о в ы х э ф ф е к т и в н о р а б о т а т ь с п е р е д о в ы м и ц и ф р о в ы м и и н с т р у м е н т а м и . П р о е к т " Ц и ф р о в о е Г Т О " о р г а н и ч н о в п и с ы в а е т с я в с т р а т е г и ю р а з в и т и я С П б Г А С У и с п о с о б с т в у е т д о с т и ж е н и ю н а ш и х о б р а з о в а т е л ь н ы х и н а у ч н ы х ц е л е й . У ч а с т и е в п р о е к т е - э т о в а ж н ы й ш а г в п о д г о т о в к е б у д у щ и х п р о ф е с с и о н а л о в , к о т о р ы е б у д у т с о з д а в а т ь с о в р е м е н н ы е , т е х н о л о г и ч н ы е и к о м ф о р т н ы е г о р о д а . М ы р а д ы п р е д о с т а в и т ь а б и т у р и е н т а м д о п о л н и т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и д л я п о с т у п л е н и я в С П б Г А С У , п о т о м у ч т о у б е ж д е н ы : ц и ф р о в а я г р а м о т н о с т ь - э т о к л ю ч к у с п е ш н о м у б у д у щ е м у в с т р о и т е л ь н о й о т р а с л и » .

Пройти тест "Цифровое ГТО" можно в самих вузах, которые дают за это допбаллы, а также на различных мероприятиях о строительстве. К примеру, в середине февраля получить сертификат можно будет на площадке Общественного совета Минстроя на Сибирской строительной неделе в Новосибирске.