Что такое «Цифровое ГТО» и какие вузы дают за него дополнительные баллы

Еще один вуз начнет добавлять баллы к ЕГЭ за прохождение теста "Цифровое ГТО"
Еще один вуз будет давать дополнительные баллы к ЕГЭ абитуриентам, которые прошли тест на компьютерную грамотность в строительной сфере.
Тест "Цифровое ГТО", разработанный группой "Эталон" при поддержке Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), предназначен для школьников 9-11 классов и студентов колледжей. Он был создан в рамках профориентационного проекта Общественного совета при Минстрое России "Я - строитель будущего!"
Тест выявляет знание отечественных программ проектирования, 3D-моделирования, строительства и эксплуатации зданий. Участники, набравшие более 80 баллов, получают пять дополнительных баллов при поступлении в строительные вузы. Сертификаты с высокими баллами теста принимают уже два вуза - прошлым летом его стал учитывать НИУ МГСУ, а в приемную компанию 2025 года его станет засчитывать и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ).
«Мы рады, что для талантливых ребят, которые хотят связать свою жизнь со строительством, расширилось окно возможностей для поступления, — говорит руководитель рабочей группы "Я - строитель будущего!", помощник министра строительства и ЖКХ России Светлана Кузьменко. — В этом большая заслуга членов и экспертов Общественного совета, которые активно работают по направлению популяризации и профориентации с вузами. Пять дополнительных баллов - существенная помощь талантливым детям, и мы планируем вовлечь в этот проект все вузы отраслевого Консорциума строительно-архитектурных вузов. Перед отраслью стоит задача восполнения дефицита кадров, поэтому мы мотивируем талантливую молодежь идти в наши профильные вузы».
Постепенно будут вовлечены все вузы, которые являются сильнейшими центрами компетенции в своих регионах, и это могут быть не только строительные, но и транспортные, политехнические университеты, считает член Общественного совета при Минстрое, президент НОТИМ Михаил Викторов.
«Это плановая задача, которую НОТИМ вместе с Общественным советом, который является автором инициативы, будет активно сопровождать в 2025 году. Только что мы обсудили эту тему с ректором Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске и получили позитивную реакцию», — рассказал он.
«Современная строительная отрасль стремительно развивается, внедряя цифровые технологии во все этапы проектирования, строительства и эксплуатации объектов, — отметил ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов. — В этих условиях наша главная задача как ведущего профильного университета - осуществлять подготовку специалистов, готовых эффективно работать с передовыми цифровыми инструментами. Проект "Цифровое ГТО" органично вписывается в стратегию развития СПбГАСУ и способствует достижению наших образовательных и научных целей. Участие в проекте - это важный шаг в подготовке будущих профессионалов, которые будут создавать современные, технологичные и комфортные города. Мы рады предоставить абитуриентам дополнительные возможности для поступления в СПбГАСУ, потому что убеждены: цифровая грамотность - это ключ к успешному будущему в строительной отрасли».
Пройти тест "Цифровое ГТО" можно в самих вузах, которые дают за это допбаллы, а также на различных мероприятиях о строительстве. К примеру, в середине февраля получить сертификат можно будет на площадке Общественного совета Минстроя на Сибирской строительной неделе в Новосибирске.