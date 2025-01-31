Как проходит проверка детей на употребление наркотиков в школе?

С 2015 года в России во время медицинских осмотров в образовательных организациях ребенок на законных основаниях может быть проверен на наркозависимость, если у него замечены признаки употребления психотропных веществ.

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В Новосибирской области проходит неделя профилактики употребления наркотических средств – сообщает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики в тг-канале. Главный внештатный психиатр-нарколог регионального министерства здравоохранения, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина напомнила, как проводится скрининг несовершеннолетних на наркотики.

Первый этап подразумевает информационно-профилактическую беседу врача-нарколога с подростками и их родителями, в ходе которой разъясняется актуальность раннего выявления употребления наркотиков, вред и последствия от их употребления, цели и задачи медицинского осмотра.

Скрининг проводится несовершеннолетним с 13 лет. При этом, до 15 лет добровольное согласие на обследование подписывают родители, с 15 лет – сам ребенок. Далее на анализ берется биологическая среда, моча для анализа на присутствие в ней наркотических веществ.

По словам Ольги Кормилиной, раньше со стороны и детей, и родителей было большое сопротивление к скринингам. Сегодня, осознавая серьезность проблемы, школьники и родители редко отказываются от профилактических осмотров. Они воспринимают их как необходимость, ведь взрослая жизнь также связана с осмотрами врача-нарколога – например, при выдачи водительских прав или устройстве на работу.

По данным исследования, в Новосибирской области почти 8% респондентов уже пробовали наркотики, 26%, то есть каждый четвертый из них, впервые употребил их в возрасте до 16 лет. К потреблению наркотиков больше подвержены школьники – 9% и студенты колледжей и ВУЗов – почти 12%. У каждого четвертого из опрошенных в возрасте от 14 до 17 лет в окружении есть люди, употребляющие наркотики.