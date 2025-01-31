Как психологи помогают подросткам с низкой самооценкой

Психологи бьют тревогу: количество обращений московских семей, в которых подростки имеют серьезные проблемы с самооценкой, увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. В городских семейных центрах департамента труда и соцзащиты показывают детям, что идеалы красоты, навязанные телевизором, соцсетями или модными журналами, далеки от реальности.

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Всего в столице работает 13 семейных центров. В один из них обратилась обеспокоенная мама 15-летней Алины. Женщина рассказала, что девочка стала раздражительной, эмоционально реагирует на любые мелочи, уроки не делает, а в дневнике все чаще появляются "тройки". Выяснилось, что Алина начала встречаться с молодым человеком. Как-то раз он сказал, что ему больше нравятся стройные девушки, как популярные блогерши в соцсетях. Это задело девочку, и она начала зацикливаться на идее похудеть. В течение двух месяцев Алина ограничивала себя в еде, считала каждую калорию, но оставалась недовольна собой. Утро для нее начиналось с тревожного взвешивания, а вечер проходил в размышлениях о том, что она сделала не так.

« А л и н а б ы л а н е у в е р е н н а в с е б е и с л и ш к о м з а в и с е л а о т ч у ж о г о м н е н и я . Н а ш а з а д а ч а з а к л ю ч а л а с ь в ф о р м и р о в а н и и у н е е а д е к в а т н о й с а м о о ц е н к и » , — р а с с к а з а л а " Р Г " п с и х о л о г с е м е й н о г о ц е н т р а " П р е о б р а ж е н и е " С в е т л а н а Т и м ч е н к о .

Девочка осознала, что настоящее счастье взвешивается не на весах.

Три месяца Алина посещала индивидуальные консультации и участвовала в тренингах. На мастер-классе "Медиаграмотность и реальность" специалисты показали, как создаются образы в соцсетях с помощью макияжа, фильтров и фоторедакторов. Ей продемонстрировали необработанные фотографии, доказав, насколько далеки идеалы красоты в интернете от реальности. Девочка завела дневник, куда записывала позитивные моменты своей жизни, не связанные с внешностью, и постепенно научилась принимать себя, свое тело и осознала, что настоящее счастье взвешивается не на весах.

Другая мама обратилась к психологам из-за чрезмерного увлечения своей 16-летней дочери пирсингом. Специалисту семейного центра эпатажная Полина объяснила, что хочет выделиться из толпы и стать заметной, как ее кумир - известный музыкант.

« Д л я п о д р о с т к о в е с т е с т в е н н о в о с х и щ а т ь с я п о п у л я р н ы м и л ю д ь м и . П о д р а ж а я и м , р е б я т а п ы т а ю т с я п о ч у в с т в о в а т ь с е б я з н а ч и м ы м и » , — о т м е ч а е т п с и х о л о г С в е т л а н а Т и м ч е н к о .

Психолог предложила Полине подумать, что отличает ее от других. Девушка призналась, что с детства любит рисовать, но боится показывать свои работы, опасаясь осуждения. Ее пригласили в подростковый клуб "#ВЦентреМегаполиса", там она быстро нашла друзей, а спустя месяц показала им свой альбом с рисунками. Ребята поддержали ее, высоко оценив творчество. Так Полина осознала, что ее индивидуальность заключается не в пирсинге или эпатажной внешности, а в талантах и увлечениях.

« О с о б е н н о с л о ж н ы м я в л я е т с я в о з р а с т 1 2 - 1 7 л е т . В э т о в р е м я д е т я м к р а й н е в а ж н о о щ у щ а т ь п о д д е р ж к у , о н и м о г у т п о л у ч и т ь е е в п о д р о с т к о в ы х к л у б а х с е м е й н ы х ц е н т р о в . З д е с ь р е б я т а у ч а т с я п р е о д о л е в а т ь т р у д н о с т и : н а з а н я т и я х в т е а т р а л ь н ы х с т у д и я х о н и в ы р а ж а ю т э м о ц и и и п р е о д о л е в а ю т с т р а х в ы с т у п л е н и й , а н а т р е н и н г а х о н и у ч а т с я п р и н и м а т ь к р и т и к у » , — д о б а в и л а С в е т л а н а Т и м ч е н к о .

Ключевую роль в формировании детской уверенности в себе, по ее словам, играют родители. Для мам и пап в семейных центрах проводят консультации и встречи родительских клубов.