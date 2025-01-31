Как психологи помогают подросткам с низкой самооценкой

В Москве подростки становятся жертвами навязанных стандартов красоты
Психологи бьют тревогу: количество обращений московских семей, в которых подростки имеют серьезные проблемы с самооценкой, увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. В городских семейных центрах департамента труда и соцзащиты показывают детям, что идеалы красоты, навязанные телевизором, соцсетями или модными журналами, далеки от реальности.
Всего в столице работает 13 семейных центров. В один из них обратилась обеспокоенная мама 15-летней Алины. Женщина рассказала, что девочка стала раздражительной, эмоционально реагирует на любые мелочи, уроки не делает, а в дневнике все чаще появляются "тройки". Выяснилось, что Алина начала встречаться с молодым человеком. Как-то раз он сказал, что ему больше нравятся стройные девушки, как популярные блогерши в соцсетях. Это задело девочку, и она начала зацикливаться на идее похудеть. В течение двух месяцев Алина ограничивала себя в еде, считала каждую калорию, но оставалась недовольна собой. Утро для нее начиналось с тревожного взвешивания, а вечер проходил в размышлениях о том, что она сделала не так.
«Алина была неуверенна в себе и слишком зависела от чужого мнения. Наша задача заключалась в формировании у нее адекватной самооценки», — рассказала "РГ" психолог семейного центра "Преображение" Светлана Тимченко.
Девочка осознала, что настоящее счастье взвешивается не на весах.
Три месяца Алина посещала индивидуальные консультации и участвовала в тренингах. На мастер-классе "Медиаграмотность и реальность" специалисты показали, как создаются образы в соцсетях с помощью макияжа, фильтров и фоторедакторов. Ей продемонстрировали необработанные фотографии, доказав, насколько далеки идеалы красоты в интернете от реальности. Девочка завела дневник, куда записывала позитивные моменты своей жизни, не связанные с внешностью, и постепенно научилась принимать себя, свое тело и осознала, что настоящее счастье взвешивается не на весах.
Другая мама обратилась к психологам из-за чрезмерного увлечения своей 16-летней дочери пирсингом. Специалисту семейного центра эпатажная Полина объяснила, что хочет выделиться из толпы и стать заметной, как ее кумир - известный музыкант.
«Для подростков естественно восхищаться популярными людьми. Подражая им, ребята пытаются почувствовать себя значимыми», — отмечает психолог Светлана Тимченко.
Психолог предложила Полине подумать, что отличает ее от других. Девушка призналась, что с детства любит рисовать, но боится показывать свои работы, опасаясь осуждения. Ее пригласили в подростковый клуб "#ВЦентреМегаполиса", там она быстро нашла друзей, а спустя месяц показала им свой альбом с рисунками. Ребята поддержали ее, высоко оценив творчество. Так Полина осознала, что ее индивидуальность заключается не в пирсинге или эпатажной внешности, а в талантах и увлечениях.
«Особенно сложным является возраст 12-17 лет. В это время детям крайне важно ощущать поддержку, они могут получить ее в подростковых клубах семейных центров. Здесь ребята учатся преодолевать трудности: на занятиях в театральных студиях они выражают эмоции и преодолевают страх выступлений, а на тренингах они учатся принимать критику», — добавила Светлана Тимченко.
Ключевую роль в формировании детской уверенности в себе, по ее словам, играют родители. Для мам и пап в семейных центрах проводят консультации и встречи родительских клубов.