В Москве подростки становятся жертвами навязанных стандартов красоты

Психологи бьют тревогу: количество обращений московских семей, в которых подростки имеют серьезные проблемы с самооценкой, увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. В городских семейных центрах департамента труда и соцзащиты показывают детям, что идеалы красоты, навязанные телевизором, соцсетями или модными журналами, далеки от реальности.

Как психологи помогают подросткам с низкой самооценкой
© РИА Новости

Всего в столице работает 13 семейных центров. В один из них обратилась обеспокоенная мама 15-летней Алины. Женщина рассказала, что девочка стала раздражительной, эмоционально реагирует на любые мелочи, уроки не делает, а в дневнике все чаще появляются "тройки". Выяснилось, что Алина начала встречаться с молодым человеком. Как-то раз он сказал, что ему больше нравятся стройные девушки, как популярные блогерши в соцсетях. Это задело девочку, и она начала зацикливаться на идее похудеть. В течение двух месяцев Алина ограничивала себя в еде, считала каждую калорию, но оставалась недовольна собой. Утро для нее начиналось с тревожного взвешивания, а вечер проходил в размышлениях о том, что она сделала не так.

«Алина была неуверенна в себе и слишком зависела от чужого мнения. Наша задача заключалась в формировании у нее адекватной самооценки», рассказала "РГ" психолог семейного центра "Преображение" Светлана Тимченко.

Девочка осознала, что настоящее счастье взвешивается не на весах.

Три месяца Алина посещала индивидуальные консультации и участвовала в тренингах. На мастер-классе "Медиаграмотность и реальность" специалисты показали, как создаются образы в соцсетях с помощью макияжа, фильтров и фоторедакторов. Ей продемонстрировали необработанные фотографии, доказав, насколько далеки идеалы красоты в интернете от реальности. Девочка завела дневник, куда записывала позитивные моменты своей жизни, не связанные с внешностью, и постепенно научилась принимать себя, свое тело и осознала, что настоящее счастье взвешивается не на весах.

Другая мама обратилась к психологам из-за чрезмерного увлечения своей 16-летней дочери пирсингом. Специалисту семейного центра эпатажная Полина объяснила, что хочет выделиться из толпы и стать заметной, как ее кумир - известный музыкант.

«Для подростков естественно восхищаться популярными людьми. Подражая им, ребята пытаются почувствовать себя значимыми», отмечает психолог Светлана Тимченко.

Психолог предложила Полине подумать, что отличает ее от других. Девушка призналась, что с детства любит рисовать, но боится показывать свои работы, опасаясь осуждения. Ее пригласили в подростковый клуб "#ВЦентреМегаполиса", там она быстро нашла друзей, а спустя месяц показала им свой альбом с рисунками. Ребята поддержали ее, высоко оценив творчество. Так Полина осознала, что ее индивидуальность заключается не в пирсинге или эпатажной внешности, а в талантах и увлечениях.

«Особенно сложным является возраст 12-17 лет. В это время детям крайне важно ощущать поддержку, они могут получить ее в подростковых клубах семейных центров. Здесь ребята учатся преодолевать трудности: на занятиях в театральных студиях они выражают эмоции и преодолевают страх выступлений, а на тренингах они учатся принимать критику», добавила Светлана Тимченко.

Ключевую роль в формировании детской уверенности в себе, по ее словам, играют родители. Для мам и пап в семейных центрах проводят консультации и встречи родительских клубов.