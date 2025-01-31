Психолог оценил идею возвращения школьных дискотек

Психолог поддержала идею возвращения школьных дискотек
Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с RT отметила, что в подростковом возрасте, начиная приблизительно с 12 лет, при переходе в пубертат, ребёнок переходит с учебной деятельности на основную ведущую деятельность — интимно-личностное общение.
«То есть (ребёнку. — RT) уже интересно, что у него общего с одноклассниками, чем они интересуются, как они смотрят на жизнь... В этот момент они учатся дружить и одновременно выстраивать отношения. Что мальчик с девочкой, что просто друзья», — объяснила психолог.
Так собеседница RT прокомментировала идею возвращения дискотек в школах.
Она добавила, что дети в более расслабляющей обстановке дискотеки могут «по-другому посмотреть на одноклассников».
«Плюс это ностальгия для родителей, которые могут обсудить, какие у них были дискотеки. Таким образом, это повлияет позитивно на детско-родительские отношения», — заключила Дугенцова.
Ранее директор департамента геополитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре призвала вернуть школьные дискотеки, чтобы создать школьникам условия для романтических отношений и создания семьи.