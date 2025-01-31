Психолог оценил идею возвращения школьных дискотек

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с RT отметила, что в подростковом возрасте, начиная приблизительно с 12 лет, при переходе в пубертат, ребёнок переходит с учебной деятельности на основную ведущую деятельность — интимно-личностное общение.

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« Т о е с т ь ( р е б ё н к у . — R T ) у ж е и н т е р е с н о , ч т о у н е г о о б щ е г о с о д н о к л а с с н и к а м и , ч е м о н и и н т е р е с у ю т с я , к а к о н и с м о т р я т н а ж и з н ь . . . В э т о т м о м е н т о н и у ч а т с я д р у ж и т ь и о д н о в р е м е н н о в ы с т р а и в а т ь о т н о ш е н и я . Ч т о м а л ь ч и к с д е в о ч к о й , ч т о п р о с т о д р у з ь я » , — о б ъ я с н и л а п с и х о л о г .

Так собеседница RT прокомментировала идею возвращения дискотек в школах.

Она добавила, что дети в более расслабляющей обстановке дискотеки могут «по-другому посмотреть на одноклассников».

« П л ю с э т о н о с т а л ь г и я д л я р о д и т е л е й , к о т о р ы е м о г у т о б с у д и т ь , к а к и е у н и х б ы л и д и с к о т е к и . Т а к и м о б р а з о м , э т о п о в л и я е т п о з и т и в н о н а д е т с к о - р о д и т е л ь с к и е о т н о ш е н и я » , — з а к л ю ч и л а Д у г е н ц о в а .

Ранее директор департамента геополитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре призвала вернуть школьные дискотеки, чтобы создать школьникам условия для романтических отношений и создания семьи.