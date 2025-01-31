Все, что нужно знать родителям и ученикам о школьных экзаменах

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили даты выпускных экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов в 2025 году, после их сдачи выдаются аттестаты о получении общего образования. В жизнь российских школьников прочно вошли такие понятия, как ОГЭ, ЕГЭ, ГИА и ГВЭ. Что означают эти аббревиатуры, чем отличается ОГЭ от ЕГЭ, когда проходят экзамены и как оцениваются результаты, рассказываем в наших карточках.

Светлана Шмелева

Как расшифровывается ГИА

ГИА ­— что это такое, в школе среди учеников редко кто знает. Мы поясним: ГИА означает государственная итоговая аттестация, в нее входят два ключевых экзамена ОГЭ и ЕГЭ, а также ГВЭ.

ОГЭ расшифровывается как основной государственный экзамен, его сдают в конце 9-го класса, результаты могут повлиять на итоговые оценки, которые ставятся в аттестат основного общего образования. Полное название экзамена — ГИА ОГЭ.

ЕГЭ расшифровывается как единый государственный экзамен, его сдают в конце 11-го класса. Он является выпускным экзаменом в школе и одновременно вступительным в вузы. Полное название — ГИА ЕГЭ.

Существует единый стандарт организации процесса:

Ученики приходят к 9:00 в пункт проведения экзамена (ППЭ). Когда проходят контроль — показывают документы (паспорт или свидетельство о рождении), отмечаются в списках.

Узнают номер своей аудитории и занимают там место; за партой сидит один человек.

Прослушивают вводный инструктаж: правила поведения во время экзамена и время, отведенное на его проведение.

Получают индивидуальный комплект экзаменуемого и приступают к выполнению задания.

Во избежание случайных ошибок ответы заполняются разборчиво и только черной ручкой строго в соответствии с требованиями каждого задания.

Если ученик выполнил все задания раньше отведенного времени, бланк можно сдать раньше и покинуть аудиторию.

ОГЭ и ЕГЭ схожи тем, что в качестве обязательных предметов ученики сдают русский язык и математику. Разница в том, что после 9-го класса на выбор даются два дополнительных предмета, после 11-го — один, но можно и больше. Выбирают из списка, в котором:

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика

География

Литература

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский).

ОГЭ и ЕГЭ требуют тщательной подготовки и ответственного отношения учеников.

Расшифровка аббревиатуры ГВЭ — государственный выпускной экзамен, полное название — ГИА ГВЭ. Он предусмотрен для отдельных категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Выпускники, не преодолевшие минимальный порог ГИА после всех пересдач, аттестат не получают.

Как проверяют и оценивают результаты:

Первая часть экзамена, которая выполняется на бланке, проверяется на компьютере. В центре обработки информации сначала сканируют работы, а проверку ответов производит компьютерная программа.

Развернутые письменные ответы проверяет предметная комиссия из преподавателей региона. Одну работу проверяют два эксперта независимо друг от друга. Если их оценки расходятся более чем на два балла, отдают третьему проверяющему.

Как проходит ОГЭ

Многие ученики и их родители часто путают, что сдают в 9-м классе: ОГЭ или его синоним ГИА ОГЭ? Еще часто возникает вопрос: в 9-м классе ОГЭ или ЕГЭ? Рассказываем, как и когда сдают ОГЭ, в чем его особенности.

Расшифровка аббревиатуры означает основной государственный экзамен, и сдается он в 9-м классе. ОГЭ ввели для школьников в 2014 году. По правилам ученики сдают два предмета по выбору и два обязательных — русский язык и математику. Задания по математике состоят из двух модулей: алгебры и геометрии.

Определиться с выбором предметов нужно до 1 марта учебного года. К ОГЭ допускаются те, кто прошел итоговое собеседование по русскому языку и не имеет академических задолженностей.

Сдача основного государственного экзамена разделена на три периода:

Основной — рассчитан на большую часть учеников. Так, по плану в 2025 году первыми сдают иностранные языки — 21 и 22 мая, затем следует череда остальных дисциплин вплоть до 16 июня включительно. Отдельно выделены резервные дни для тех учеников, которые по объективным причинам не смогли присутствовать на экзамене. В этом году даты назначены на 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.

Досрочный — позволяет сдать экзамены в 9-м классе раньше основного потока; начинается 22 апреля.

Дополнительный — для тех, кто получил за один или несколько экзаменов неудовлетворительные баллы и не смог пересдать в резервные дни либо пропустил испытания по уважительной причине; начинается со 2 сентября.

Продолжительность ОГЭ от 2 часов 15 минут до 3 часов 55 минут в зависимости от сложности предмета. Когда в школе проводятся экзамены в 9-м классе, уроки для других учеников отменяются.

Результат экзаменов оценивают по системе минимальных и максимальных баллов, затем делается перевод в пятибалльную систему. Порог значений устанавливается для каждого предмета отдельно, здесь имеются некоторые различия. На примере математики это значит, что оценка 3 ставится за набранные 8–14 баллов, если больше 21 балла, то оценка 5. Разница в один балл может изменить оценку в одну или другую сторону.

После удачной сдачи ОГЭ можно определиться с дальнейшим обучением. Если ученик переводится в 10-й класс, то количество баллов определяет, зачислят его в профильный или общеобразовательный класс.

17 января в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ГИА для тех, кто заканчивает девять классов. Он предусматривает, что для получения аттестата необходимо сдать экзамены только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Такой порядок проведения ГИА в 9-м классе в качестве эксперимента установлен для учащихся Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия.

Как сдают ЕГЭ

Термин ЕГЭ ввели в 2009 году для выпускников 11-го класса. Каждый ученик, помимо двух обязательных предметов — русского языка и математики (базовой или профильной), сдает еще один из списка по своему усмотрению, но может выбрать и большее количество дополнительных дисциплин. Чтобы школа успела сформировать списки экзаменующихся по группам и датам, последний день подачи заявок назначен на 31 января.

Результат каждого экзамена оценивается по 100-балльной системе, за исключением базовой математики — за нее оценка ставится по 5-балльной шкале. Профильная, то есть усложненная математика, учитывается так же, как и остальные предметы. К ЕГЭ допускаются ученики, не имеющие академических задолженностей и получившие зачет за итоговое сочинение, его пишут в декабре.

Результаты ЕГЭ являются итоговой аттестацией в школе и вступительными экзаменами в вузы. Выпускники, которые набрали нужное количество баллов, имеют возможность выбрать подходящее учебное заведение.

ЕГЭ, как и ОГЭ, сдают с конца мая до начала июля, но есть небольшие отличия. В 2025 году ЕГЭ пройдет согласно утвержденному графику:

23 мая сдают историю, литературу и химию, затем идут остальные предметы. Последние в этом списке иностранные языки — 10 и 11 июня.

В случае, если ученик пропустил тот или иной экзамен, существуют резервные дни — 16–20 июня и 23 июня.

Существует еще дополнительный период 3–4 июля, когда можно пересдать один из предметов и повысить результат.

Если выпускник не набрал минимальные баллы, пересдавать экзамен придется в следующем году.

Результаты ГИА-11 (ЕГЭ) не могут повлиять на итоговые оценки, но имеют вес в борьбе за золотую или серебряную медаль.

Как проходит ГВЭ

Государственный выпускной экзамен ввели с 2009 года. ГВЭ предусмотрен для тех учеников, которые не имеют возможности сдавать ГИА в обычном порядке. Это упрощенный вариант аттестации за 9-й и 11-й классы для отдельных категорий учащихся:

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

школьники с расстройствами аутического характера;

ученики, находящиеся на лечении в психиатрических больницах или в психоневрологических диспансерах;

дети-инвалиды;

ученики специализированных интернатов;

отбывающие наказание в местах лишения свободы.

С введением ГВЭ у учеников данной категории появляется возможность получить аттестат, поступить в 10-й класс и продолжать образование дальше. Чтобы сдать ГВЭ, учащимся необходимо пройти специальную психолого-медико-педагогическую комиссию, в которую входят психологи, медики и педагоги (ПМПК).

После прохождения комиссии учащему выдается справка, подтверждающая право на прохождение ГИА в форме ГВЭ. Ее необходимо приложить к заявлению, которое нужно подать в школу не позднее 1 марта текущего года.

ГВЭ включает два обязательных предмета — русский язык и математику. Формат проведения экзамена по русскому языку выбирает сам ученик, это может быть сочинение или изложение. Время проведения экзаменов по каждому предмету увеличено на 1,5 часа.

С определенного момента в жизни учащегося появляются аббревиатуры ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, а иногда и ГВЭ. Если четко знать, как они расшифровываются, их значение обретает важный смысл, дающий ученику ключ к пониманию своего возможного будущего.