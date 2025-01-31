Родители российских школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»

Родители краснодарских школьников пожаловались, что их детей в учреждениях заставляют учить «Этический кодекс краснодарца». Об этом сообщает «Подъем».

Родители школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»
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Известно, что кодекс разработала Общественная палата (ОП) города. Родители высказались, что не против подобного документа, однако не понимают, зачем его учить наизусть.

«Да, такой кодекс есть. Мы сотрудничаем с департаментом образования, но учить его это чисто инициатива конкретного учителя. Его распространяют в школах для ознакомления, но учить его наизусть абсолютно не было никакой директивы», сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь ОП Краснодара Анастасия Темченко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с репетиторством перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ. Она попросила комитет по науке, образованию и культуре взять этот вопрос на контроль — в частности, найти решение проблемы дефицита школьных учителей.