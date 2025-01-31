Родители школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»

Родители краснодарских школьников пожаловались, что их детей в учреждениях заставляют учить «Этический кодекс краснодарца». Об этом сообщает «Подъем».

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Известно, что кодекс разработала Общественная палата (ОП) города. Родители высказались, что не против подобного документа, однако не понимают, зачем его учить наизусть.

« Д а , т а к о й к о д е к с е с т ь . М ы с о т р у д н и ч а е м с д е п а р т а м е н т о м о б р а з о в а н и я , н о у ч и т ь е г о — э т о ч и с т о и н и ц и а т и в а к о н к р е т н о г о у ч и т е л я . Е г о р а с п р о с т р а н я ю т в ш к о л а х д л я о з н а к о м л е н и я , н о у ч и т ь е г о н а и з у с т ь а б с о л ю т н о н е б ы л о н и к а к о й д и р е к т и в ы » , — с о о б щ и л а , в с в о ю о ч е р е д ь , п р е с с - с е к р е т а р ь О П К р а с н о д а р а А н а с т а с и я Т е м ч е н к о .

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с репетиторством перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ. Она попросила комитет по науке, образованию и культуре взять этот вопрос на контроль — в частности, найти решение проблемы дефицита школьных учителей.