Специалист Лещинская рассказала о симптомах подростковой игромании

Руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская рассказала, как распознать подростковую игроманию на ранних этапах.

Специалист рассказала о симптомах подростковой игромании
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«Самый очевидный признак игромании это всё больше времени, которое ребёнок проводит за компьютером, приставкой или смартфоном», заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, ещё одним симптомом игромании является потеря подростком интереса к встречам с друзьями, общению с родными.

Проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и ухудшение общего состояния также свидетельствуют о том, что ребёнок чрезмерно увлечён играми за компьютером, отметила Лещинская.

«Не стоит усугублять ситуацию резким запретом. Полезнее будет занять свободное время подростка здоровыми активностями», отметила эксперт.

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