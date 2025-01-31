Специалист рассказала о симптомах подростковой игромании

Специалист Лещинская рассказала о симптомах подростковой игромании
Руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская рассказала, как распознать подростковую игроманию на ранних этапах.
«Самый очевидный признак игромании — это всё больше времени, которое ребёнок проводит за компьютером, приставкой или смартфоном», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, ещё одним симптомом игромании является потеря подростком интереса к встречам с друзьями, общению с родными.
Проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и ухудшение общего состояния также свидетельствуют о том, что ребёнок чрезмерно увлечён играми за компьютером, отметила Лещинская.
«Не стоит усугублять ситуацию резким запретом. Полезнее будет занять свободное время подростка здоровыми активностями», — отметила эксперт.
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