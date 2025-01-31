Специалист рассказала о симптомах подростковой игромании

Руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская рассказала, как распознать подростковую игроманию на ранних этапах.

« С а м ы й о ч е в и д н ы й п р и з н а к и г р о м а н и и — э т о в с ё б о л ь ш е в р е м е н и , к о т о р о е р е б ё н о к п р о в о д и т з а к о м п ь ю т е р о м , п р и с т а в к о й и л и с м а р т ф о н о м » , — з а я в и л а э к с п е р т в б е с е д е с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, ещё одним симптомом игромании является потеря подростком интереса к встречам с друзьями, общению с родными.

Проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и ухудшение общего состояния также свидетельствуют о том, что ребёнок чрезмерно увлечён играми за компьютером, отметила Лещинская.

« Н е с т о и т у с у г у б л я т ь с и т у а ц и ю р е з к и м з а п р е т о м . П о л е з н е е б у д е т з а н я т ь с в о б о д н о е в р е м я п о д р о с т к а з д о р о в ы м и а к т и в н о с т я м и » , — о т м е т и л а э к с п е р т .

Ранее психолог Дарья Дугенцова предупредила, что чрезмерное увлечение интернет-контентом и зависимость от гаджетов приводят к развитию депрессии.