Эксперт ответил, как относиться к увлечению играми детей

Родителям не следует ругать подростка за игроманию – вместо этого необходимо оказать ему поддержку, рассказала Москве 24 психолог Наталья Наумова.

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Ранее руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предупредила, что подростки-игроманы могут терять контроль над временем и проявлять агрессию, если родители запрещают заниматься им полюбившимся делом. Кроме того, у таких детей из-за малоподвижного образа жизни фиксируются проблемы со сном, аппетитом и зрением.

По словам Наумовой, игромания в целом забирает возможность развиваться, быть в социуме и добиваться каких-либо целей в реальной жизни.

« Э т о у в л е ч е н и е н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я н а п с и х и к е р е б е н к а , п р и в о д и т к б е с с о н н и ц е , г о л о в н ы м б о л я м , п с и х о с о м а т и ч е с к и м , т р е в о ж н ы м р а с с т р о й с т в а м . З а ч а с т у ю в ы з ы в а е т у х у д ш е н и е к о г н и т и в н ы х ф у н к ц и й , п а м я т и , м ы ш л е н и я » .

В то же время, когда родители говорят игроману, что он неправильно живет и не тем увлекается, у ребенка может возникнуть ощущение, будто он вообще все делает не так. Это лишь усугубляет ситуацию.

По мнению Наумовой, вместо критики необходимо оказывать поддержку. В частности, понять, что именно ребенок заменяет игрой. Возможно, он чувствует себя не принятым и ненужным, испытывает большое разочарование и имеет проблемы в общении.

« В а ж н о н е к о м а н д о в а т ь п о д р о с т к о м , а в с т у п а т ь с н и м в д и а л о г . В б е с е д е н е о б х о д и м о д а т ь р е б е н к у о с о з н а т ь , к а к о н с е б я о б к р а д ы в а е т и г р о й , н а й т и в м е с т е ц е л и , р а с ш и р и т ь к р у г и н т е р е с о в и о п р е д е л и т ь , г д е о н м о ж е т б ы т ь у с п е ш е н — п о с о в е т о в а л а Н а у м о в а . — И г р а м о ж е т о с т а т ь с я в ж и з н и п о д р о с т к а , п р о с т о н е в т а к о м б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е , к а к у и г р о м а н а » .

При этом в тупиковых ситуациях необходимо обращаться к специалисту, добавила Наумова.

Ранее россиянам объяснили, с чем может быть связано хулиганское поведение ребенка. В частности, таким образом дети порой подражают родителю-агрессору. Кроме того, это может быть следствием многочисленных запретов и выражением негатива по этому поводу.