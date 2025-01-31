Юрист прокомментировал идею разрешить детям менять имена

Вице-спикер российского парламента Владислав Даванков обратился в Министерство труда и социальной защиты с предложением предоставить детям право менять имя до достижения 18 лет, при этом не получая на это одобрения родителей в случае травли. Инициативу прокомментировал юрист Алексей Воробьев.

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Он обратил внимание на то, что за последние годы родители действительно стали чаще давать своим детям необычные имена. При этом они не запрещены законом, но становятся причиной насмешек и издевательств. Эксперт рассказал, что в Казани сына назвали Чушпан, в других городах на свет появились Вайлдбериз и Орешник.

Воробьев подчеркнул, что, согласно 58 статье Семейного кодекса РФ, при выборе имени для ребенка запрещено использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, символы и бранные слова.

Однако в 2023 году в Москве более семи тысяч детей получили такие имена, как Люцифер, Донателла, Европа, Сахар и Кит. Также детей называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана и Лунара.

И д е я о т о м , ч т о б ы п о з в о л и т ь З А Г С у м е н я т ь и м я р е б е н к а б е з с о г л а с и я р о д и т е л е й п о з а я в л е н и ю с а м о г о н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о и п р е д с т а в и т е л я ш к о л ы , к о т о р ы й п о д т в е р д и т , ч т о н е о б ы ч н о е и м я с т а л о п р и ч и н о й и з д е в а т е л ь с т в , н а м о й в з г л я д , б л а г о р о д н а я , — с о о б щ и л ю р и с т .

Он добавил, что нельзя обрекать человека на бесконечную травлю. Также эксперт напомнил про уголовную статью «Доведение до самоубийства», поскольку чья-то злая шутка для какого-то ребенка может стать последней каплей.

Если депутаты Госдумы поддержат инициативу, то новое имя ребенку будет присвоено только из списка традиционных и распространенных в России имен, сообщает RuNews24.ru.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами. Он посоветовал выбирать имена, которые более привычны русскому слуху. Парламентарий также отметил, что можно всегда посмотреть в святцы и выбрать имя, которое понравится.