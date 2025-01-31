Юрист прокомментировал идею разрешить детям менять имена

Юрист Воробьев прокомментировал идею депутатов разрешить детям менять имена
Вице-спикер российского парламента Владислав Даванков обратился в Министерство труда и социальной защиты с предложением предоставить детям право менять имя до достижения 18 лет, при этом не получая на это одобрения родителей в случае травли. Инициативу прокомментировал юрист Алексей Воробьев.
Он обратил внимание на то, что за последние годы родители действительно стали чаще давать своим детям необычные имена. При этом они не запрещены законом, но становятся причиной насмешек и издевательств. Эксперт рассказал, что в Казани сына назвали Чушпан, в других городах на свет появились Вайлдбериз и Орешник.
Воробьев подчеркнул, что, согласно 58 статье Семейного кодекса РФ, при выборе имени для ребенка запрещено использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, символы и бранные слова.
Однако в 2023 году в Москве более семи тысяч детей получили такие имена, как Люцифер, Донателла, Европа, Сахар и Кит. Также детей называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана и Лунара.
Идея о том, чтобы позволить ЗАГСу менять имя ребенка без согласия родителей по заявлению самого несовершеннолетнего и представителя школы, который подтвердит, что необычное имя стало причиной издевательств, на мой взгляд, благородная, — сообщил юрист.
Он добавил, что нельзя обрекать человека на бесконечную травлю. Также эксперт напомнил про уголовную статью «Доведение до самоубийства», поскольку чья-то злая шутка для какого-то ребенка может стать последней каплей.
Если депутаты Госдумы поддержат инициативу, то новое имя ребенку будет присвоено только из списка традиционных и распространенных в России имен, сообщает RuNews24.ru.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами. Он посоветовал выбирать имена, которые более привычны русскому слуху. Парламентарий также отметил, что можно всегда посмотреть в святцы и выбрать имя, которое понравится.