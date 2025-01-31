Психотерапевт объяснила, почему мальчикам и девочкам стоит учиться вместе

Россиянам объяснили, в чем польза совместного обучения мальчиков и девочек
Совместное обучение девочек и мальчиков способствует личностному и интеллектуальному развитию детей, заявила «МК в Мурманске» психотерапевт Марина Гринвальд. По ее мнению, у детей, которые учились только с представителями своего пола, могут появиться проблемы с адаптацией во взрослом возрасте.
Столкнувшись с реальной жизнью, не имея навыка совместного взаимодействия, человеку потребуется втрое больше времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям, — подчеркнула Гринвальд.
Эксперт отметила, совместная деятельность девочек и мальчиков формирует у детей социально-психологическую, когнитивную и мотивационную готовность, а также операционно-поведенческую зрелость. По ее словам, все эти факторы позитивно влияют на взаимодействие человека с социумом.
Психотерапевт Марина Гринвальд ранее предупредила, что застенчивость у подростков способна перерасти в замкнутость и впоследствии привести к проблемам с ментальным здоровьем. По ее словам, детей с такой особенностью характера необходимо активно поддерживать.