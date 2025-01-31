Психотерапевт объяснила, почему мальчикам и девочкам стоит учиться вместе

Совместное обучение девочек и мальчиков способствует личностному и интеллектуальному развитию детей, заявила «МК в Мурманске» психотерапевт Марина Гринвальд. По ее мнению, у детей, которые учились только с представителями своего пола, могут появиться проблемы с адаптацией во взрослом возрасте.

С т о л к н у в ш и с ь с р е а л ь н о й ж и з н ь ю , н е и м е я н а в ы к а с о в м е с т н о г о в з а и м о д е й с т в и я , ч е л о в е к у п о т р е б у е т с я в т р о е б о л ь ш е в р е м е н и , ч т о б ы п р и в ы к н у т ь к н о в ы м р е а л и я м , — п о д ч е р к н у л а Г р и н в а л ь д .

Эксперт отметила, совместная деятельность девочек и мальчиков формирует у детей социально-психологическую, когнитивную и мотивационную готовность, а также операционно-поведенческую зрелость. По ее словам, все эти факторы позитивно влияют на взаимодействие человека с социумом.

Психотерапевт Марина Гринвальд ранее предупредила, что застенчивость у подростков способна перерасти в замкнутость и впоследствии привести к проблемам с ментальным здоровьем. По ее словам, детей с такой особенностью характера необходимо активно поддерживать.