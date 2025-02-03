Не ЕГЭ единым: эксперты рассказали, зачем бороться за баллы в аттестате
Средний балл аттестата иногда может сильно повлиять на поступление в вуз. По словам экспертов, имеет смысл не ограничиваться подготовкой только к профильным предметам. Тему поднял на своей странице в соцсети председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поинтересовался, правильно ли учитывать при поступлении в вуз средний балл аттестата. В стратегиях поступления разбиралась «Парламентская газета».
Важные отметки
Анонсируя законопроект об изменении правил итоговой аттестации в девятых классах, который депутаты рассмотрят в феврале в приоритетном порядке, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях поинтересовался:
«Правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы? Как вы считаете?»
Он отметил, что действующая система предполагает подготовку учеников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и двум дополнительным. Зачастую это происходит в ущерб получению знаний по остальным дисциплинам. Но есть и те, кто добросовестно изучают всю школьную программу, добавил спикер, отметив необходимость не только поддерживать это, но и поощрять.
В помощь целевикам
Средний балл аттестата в некоторых случаях может оказать влияние на поступление в вуз, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. По ее словам, когда несколько претендентов на бюджетное место набрали одинаковое количество баллов ЕГЭ, приемная комиссия может отдать предпочтение абитуриентам, у которых средний балл аттестата выше.
Важную роль средний балл аттестата играет при поступлении в вуз по целевой квоте. Потенциальный работодатель часто принимает во внимание не только результаты ЕГЭ, но и успеваемость абитуриента.
«Средний балл аттестата более важен для ребят, которые после 9-го класса собираются поступать в колледжи, — отметила сенатор. — Множество средних специальных учебных заведений принимает школьников без экзаменов, глядя только на средний балл аттестата: бесплатно поступают те, у кого он выше».
Плюс при прочих равных
История вопроса об учете среднего балла аттестата при поступлении в вуз очень давняя, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, когда он сам учился в школе и поступал в вуз, средний балл учитывали и при равенстве баллов, набранных на вступительных экзаменах. Бывало, что средний балл просто добавляли к баллам, полученным на экзаменах.
«В общем, накопилась разная практика с разным опытом, — подытожил Вассерман. — Лично я, наверное, исходя вот именно из опыта тех лет, скорее всего при обсуждении буду склонен поддержать это предложение». Он отметил, что на самом деле опыт в стране накопился разнообразный, и имеет смысл учитывать весь.
ЕГЭ — главный критерий
Инициатива о введении среднего балла аттестата как основного критерия при поступлении требует обсуждения, считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, на практике некоторые вузы сейчас и так используют средний балл аттестата, но только как дополнительный фактор в исключительных случаях, когда у абитуриентов одинаковое количество баллов за ЕГЭ и индивидуальные достижения.
«В текущей системе баллы ЕГЭ остаются главным критерием при поступлении, и ребята, готовясь к экзаменам, концентрируются на профильных предметах, — отметила Горячева. — Из-за этого средний балл аттестата даже у сильных и талантливых учеников может быть ниже, что не отражает их реальные знания и способности».