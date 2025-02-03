Эксперты рассказали, зачем бороться за баллы в аттестате

Средний балл аттестата иногда может сильно повлиять на поступление в вуз. По словам экспертов, имеет смысл не ограничиваться подготовкой только к профильным предметам. Тему поднял на своей странице в соцсети председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поинтересовался, правильно ли учитывать при поступлении в вуз средний балл аттестата. В стратегиях поступления разбиралась «Парламентская газета».

Важные отметки

Анонсируя законопроект об изменении правил итоговой аттестации в девятых классах, который депутаты рассмотрят в феврале в приоритетном порядке, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях поинтересовался:

« П р а в и л ь н о б ы л о б ы п р и п о с т у п л е н и и в в у з у ч и т ы в а т ь с р е д н и й б а л л п о а т т е с т а т у , ч т о б ы т е , к т о х о р о ш о у ч и т с я , р а с ш и р я е т с в о й к р у г о з о р и с т р е м и т с я к з н а н и я м п о в с е м п р е д м е т а м , п о л у ч а л и д о п о л н и т е л ь н ы е б а л л ы ? К а к в ы с ч и т а е т е ? »

Он отметил, что действующая система предполагает подготовку учеников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и двум дополнительным. Зачастую это происходит в ущерб получению знаний по остальным дисциплинам. Но есть и те, кто добросовестно изучают всю школьную программу, добавил спикер, отметив необходимость не только поддерживать это, но и поощрять.

В помощь целевикам

Средний балл аттестата в некоторых случаях может оказать влияние на поступление в вуз, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. По ее словам, когда несколько претендентов на бюджетное место набрали одинаковое количество баллов ЕГЭ, приемная комиссия может отдать предпочтение абитуриентам, у которых средний балл аттестата выше.

Важную роль средний балл аттестата играет при поступлении в вуз по целевой квоте. Потенциальный работодатель часто принимает во внимание не только результаты ЕГЭ, но и успеваемость абитуриента.

« С р е д н и й б а л л а т т е с т а т а б о л е е в а ж е н д л я р е б я т , к о т о р ы е п о с л е 9 - г о к л а с с а с о б и р а ю т с я п о с т у п а т ь в к о л л е д ж и , — о т м е т и л а с е н а т о р . — М н о ж е с т в о с р е д н и х с п е ц и а л ь н ы х у ч е б н ы х з а в е д е н и й п р и н и м а е т ш к о л ь н и к о в б е з э к з а м е н о в , г л я д я т о л ь к о н а с р е д н и й б а л л а т т е с т а т а : б е с п л а т н о п о с т у п а ю т т е , у к о г о о н в ы ш е » .

Плюс при прочих равных

История вопроса об учете среднего балла аттестата при поступлении в вуз очень давняя, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, когда он сам учился в школе и поступал в вуз, средний балл учитывали и при равенстве баллов, набранных на вступительных экзаменах. Бывало, что средний балл просто добавляли к баллам, полученным на экзаменах.

« В о б щ е м , н а к о п и л а с ь р а з н а я п р а к т и к а с р а з н ы м о п ы т о м , — п о д ы т о ж и л В а с с е р м а н . — Л и ч н о я , н а в е р н о е , и с х о д я в о т и м е н н о и з о п ы т а т е х л е т , с к о р е е в с е г о п р и о б с у ж д е н и и б у д у с к л о н е н п о д д е р ж а т ь э т о п р е д л о ж е н и е » . О н о т м е т и л , ч т о н а с а м о м д е л е о п ы т в с т р а н е н а к о п и л с я р а з н о о б р а з н ы й , и и м е е т с м ы с л у ч и т ы в а т ь в е с ь .

ЕГЭ — главный критерий

Инициатива о введении среднего балла аттестата как основного критерия при поступлении требует обсуждения, считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, на практике некоторые вузы сейчас и так используют средний балл аттестата, но только как дополнительный фактор в исключительных случаях, когда у абитуриентов одинаковое количество баллов за ЕГЭ и индивидуальные достижения.