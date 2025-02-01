Омбудсмен напомнил о недопустимости унижения достоинства детей

Омбудсмен Ирина Волынец напомнила о недопустимости унижения достоинства детей
При необходимости спецкомиссия может «воздействовать» на родителей несовершеннолетних.
Нельзя давать мальчикам и девочкам имена, которые впоследствии могут спровоцировать насмешки, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан.
«Если ребёнка зовут Сахарок, то он может обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в регионе. Может собраться комиссия, которая на родителей будет воздействовать. Если ребёнка назвали именем, которое унижает его достоинство, то тут можно усмотреть признаки недобросовестного отношения к родительским обязанностям. Над детьми издеваться нельзя, а имя, которое вызывает насмешки, которое ребёнку больно лишний раз произнести, — это издевательство над ребёнком. В 14 лет ребёнок может принять решение не вполне продуманное и правильное. Петя, Вася или Саша захочет стать Сахаром. Это может нанести серьёзный вред его дальнейшему развитию. Если у родителей не спросят, то последствия могут быть разными, вплоть до того, что ему придётся обращаться к психиатру. Если ребёнок хочет и родители согласны, пожалуйста, они меняют имя».
Ранее омбудсмен Волынец предложила создать реестр «разрешённых» имён. Это поможет избежать того, чтобы «Сахар, Соль и Перец участвовали в наименовании детей».