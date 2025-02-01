Омбудсмен напомнил о недопустимости унижения достоинства детей

При необходимости спецкомиссия может «воздействовать» на родителей несовершеннолетних.

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Нельзя давать мальчикам и девочкам имена, которые впоследствии могут спровоцировать насмешки, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан.

« Е с л и р е б ё н к а з о в у т С а х а р о к , т о о н м о ж е т о б р а т и т ь с я к у п о л н о м о ч е н н о м у п о п р а в а м р е б ё н к а в р е г и о н е . М о ж е т с о б р а т ь с я к о м и с с и я , к о т о р а я н а р о д и т е л е й б у д е т в о з д е й с т в о в а т ь . Е с л и р е б ё н к а н а з в а л и и м е н е м , к о т о р о е у н и ж а е т е г о д о с т о и н с т в о , т о т у т м о ж н о у с м о т р е т ь п р и з н а к и н е д о б р о с о в е с т н о г о о т н о ш е н и я к р о д и т е л ь с к и м о б я з а н н о с т я м . Н а д д е т ь м и и з д е в а т ь с я н е л ь з я , а и м я , к о т о р о е в ы з ы в а е т н а с м е ш к и , к о т о р о е р е б ё н к у б о л ь н о л и ш н и й р а з п р о и з н е с т и , — э т о и з д е в а т е л ь с т в о н а д р е б ё н к о м . В 1 4 л е т р е б ё н о к м о ж е т п р и н я т ь р е ш е н и е н е в п о л н е п р о д у м а н н о е и п р а в и л ь н о е . П е т я , В а с я и л и С а ш а з а х о ч е т с т а т ь С а х а р о м . Э т о м о ж е т н а н е с т и с е р ь ё з н ы й в р е д е г о д а л ь н е й ш е м у р а з в и т и ю . Е с л и у р о д и т е л е й н е с п р о с я т , т о п о с л е д с т в и я м о г у т б ы т ь р а з н ы м и , в п л о т ь д о т о г о , ч т о е м у п р и д ё т с я о б р а щ а т ь с я к п с и х и а т р у . Е с л и р е б ё н о к х о ч е т и р о д и т е л и с о г л а с н ы , п о ж а л у й с т а , о н и м е н я ю т и м я » .

Ранее омбудсмен Волынец предложила создать реестр «разрешённых» имён. Это поможет избежать того, чтобы «Сахар, Соль и Перец участвовали в наименовании детей».