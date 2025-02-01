Как подготовить детей к романтическим отношениям

Психолог назвала способ подготовить почву для романтических отношений подростков в школах
Юноши и девушки нуждаются во внеучебных мероприятиях.
Там они смогут сформировать общие интересы, лучше узнать друг друга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила проректор Института консультативной психологии и консалтинга, семейный психолог Наталья Панфилова.
«Если в школе создаётся среда, куда дети приходят не только учиться, но и общаться, там и будут романтические отношения. Дети будут лучше друг друга узнавать, им будет интересно друг с другом, возникнут общие интересы, романтическая привязанность. Если школа будет только учить и делать протокольные мероприятия, то откуда там возьмутся такие отношения? Школьнику в учебном заведении должно быть интересно, должны быть театральные кружки, ИЗО-кружки, они должны готовить КВНы, фестивали, спортивные состязания. Дети разбредутся по собственным интересам, и будут романтические отношения».
Ранее Виталий Милонов назвал способ создания «романтической атмосферы» в школах. Для этого необходимо снизить нагрузки детей до «адекватного» объёма, а не проводить для них дискотеки. У учащихся не остаётся сил и времени поддерживать отношения после уроков, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
В Минпросвещения призвали создавать детям условия для начала романтических отношений. Стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха ведомства Наталья Агре.
«Наверное, очень важно подумать, как воспитательные мероприятия. Понятно, что у нас проходит специальная военная операция. А где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала Агре на круглом столе в Госдуме.