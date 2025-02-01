Как подготовить детей к романтическим отношениям

Юноши и девушки нуждаются во внеучебных мероприятиях.

© РИА Новости

Там они смогут сформировать общие интересы, лучше узнать друг друга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила проректор Института консультативной психологии и консалтинга, семейный психолог Наталья Панфилова.

« Е с л и в ш к о л е с о з д а ё т с я с р е д а , к у д а д е т и п р и х о д я т н е т о л ь к о у ч и т ь с я , н о и о б щ а т ь с я , т а м и б у д у т р о м а н т и ч е с к и е о т н о ш е н и я . Д е т и б у д у т л у ч ш е д р у г д р у г а у з н а в а т ь , и м б у д е т и н т е р е с н о д р у г с д р у г о м , в о з н и к н у т о б щ и е и н т е р е с ы , р о м а н т и ч е с к а я п р и в я з а н н о с т ь . Е с л и ш к о л а б у д е т т о л ь к о у ч и т ь и д е л а т ь п р о т о к о л ь н ы е м е р о п р и я т и я , т о о т к у д а т а м в о з ь м у т с я т а к и е о т н о ш е н и я ? Ш к о л ь н и к у в у ч е б н о м з а в е д е н и и д о л ж н о б ы т ь и н т е р е с н о , д о л ж н ы б ы т ь т е а т р а л ь н ы е к р у ж к и , И З О - к р у ж к и , о н и д о л ж н ы г о т о в и т ь К В Н ы , ф е с т и в а л и , с п о р т и в н ы е с о с т я з а н и я . Д е т и р а з б р е д у т с я п о с о б с т в е н н ы м и н т е р е с а м , и б у д у т р о м а н т и ч е с к и е о т н о ш е н и я » .

Ранее Виталий Милонов назвал способ создания «романтической атмосферы» в школах. Для этого необходимо снизить нагрузки детей до «адекватного» объёма, а не проводить для них дискотеки. У учащихся не остаётся сил и времени поддерживать отношения после уроков, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

В Минпросвещения призвали создавать детям условия для начала романтических отношений. Стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха ведомства Наталья Агре.