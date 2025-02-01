Назван самый сложный для поступления вуз России

Самым сложным для поступления вузом в России оказался Московский физико-технический институт (МФТИ), сообщается в «Мониторинге качества приема в вузы», опубликованном на сайте Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Согласно результатам исследования, для поступления на бюджет в этот вуз в 2024 году необходимо было набрать 97 баллов в среднем.

На втором месте рейтинга расположился исследовательский ядерный университет «МИФИ», для поступления на бюджет которого нужны были 89 баллов по каждому из сдаваемых предметов. На третьем месте оказался Университет Иннополис с 87,5 балла.

По данным исследования, более 60% выпускников школ поступили на бюджет в российские вузы в 2024 году. По сравнению с 2023 годом число бюджетников выросло на 1,6%. Отмечается, что спрос на платное образование также растет. При этом учиться на коммерции хотят не только в столичных вузах, но и в регионах.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к гражданам РФ с вопросом о возможности использования среднего балла аттестата о среднем общем образовании в качестве критерия при поступлении в вузы. Он отметил, что добросовестно учащихся школьников необходимо поощрять.

Между тем председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с предложением заморозить результаты ЕГЭ для беременных. Как она отметила, поддержка беременных студенток необходима, чтобы они могли завершить обучение и получить диплом.