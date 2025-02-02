Нужно ли пеленать младенцев или нет

Когда в семье появляется ребенок, родителям приходится решать массу вопросов, и в том числе такой: пеленать младенца или нет? Во всем мире много как противников этой процедуры для новорожденных, так и сторонников, уверенных в ее необходимости. Однако спор этот ведется настолько давно, что выросло уже не одно поколение детей, которых пеленали и детей, которых эта процедура вовсе не коснулась. Ученые смогли узнать, чем же теперь одни отличаются от других.

Народные традиции

Новорожденных издревле пеленали народы, проживающие на Востоке, в Закавказье и в регионах Северной Европы и Азии. Эта традиция предусматривает заботу о спокойствии и безопасности малыша — таким образом он находится в тепле и не способен случайно нанести себе вред, задев что-нибудь руками или ногами. Увы, но основная масса населения планеты – небогата и проживает в стесненных условиях. Поэтому врачи-педиатры из Тегеранского университета медицинских наук считают, что младенцев пеленать необходимо, чтобы снизить уровень бытового травматизма. Также пеленание формирует у детей понимание дисциплины, без которой воспитать достойного члена общества не получится.

Однако американский врач-физиотерапевт, автор восстанавливающих методик для детей с поражениями нервной системы, доктор Гленн Доман, при тех же самых условиях советовал совершенно обратное. Он указывал, что матери-индианки Северной Америки никогда не пеленают своих детей. Это как раз связано с формированием у младенцев способности к выживанию. Доман уверял, что пеленание ребенка в раннем возрасте делает его беспомощным и зависимым, вырабатывает у него пассивность и нежелание сопротивляться. Индейцам это было известно всегда, а поскольку всю свою жизнь они вынуждены были бороться за лучшие условия, в их традиции воспитания подрастающего поколения пеленание никогда не входило.

Проблемы с костями и суставами

Европейцы со времен Средневековья тоже пеленали своих детей, и этот вопрос в Эпоху Просвещения взволновал ученых. Философ и мыслитель XVIII века, писатель, виднейший представитель сентиментализма, Жан-Жак Руссо, весьма негативно высказался по поводу пеленания:

« … Б е з д е й с т в и е , п р и н у ж д е н н о е с о с т о я н и е , в к о т о р о м д е р ж а т ч л е н ы р е б е н к а т о л ь к о с т е с н я е т о б р а щ е н и е к р о в и и с о к о в , м е ш а е т р е б е н к у к р е п н у т ь и р а с т и и у р о д у е т е г о т е л о с л о ж е н и е . В м е с т н о с т я х , г д е н е п р и н и м а ю т э т и х с у м а с б р о д н ы х п р е д о с т о р о ж н о с т е й , л ю д и в с е р о с л ы , с и л ь н ы , х о р о ш о с л о ж е н ы . С т р а н ы , г д е з а к у т ы в а ю т д е т е й в п е л е н к и , к и ш а т г о р б а т ы м и , х р о м ы м и , к о с о л а п ы м и , к р и в о н о г и м и , р а х и т и к а м и , л ю д ь м и , и з у р о д о в а н н ы м и н а в с е л а д ы . И з б о я з н и , ч т о б ы т е л о н е о б е з о б р а з и л о с ь о т с в о б о д н ы х д в и ж е н и й , с п е ш а т о б е з о б р а з и т ь е г о у к л а д ы в а н и е м в т и с к и … »

То, что пеленание может нанести здоровому ребенку травму или спровоцировать у него развитие какой-либо патологии, на сегодняшний день не доказано. Причем научные сотрудники из Американской педиатрической академии в 2010-х годах проводили на этот счет серию экспериментов и исследований. Тщательно анализируя состояние здоровья 5-летних детей из групп, где в одной новорожденных пеленали, а в другой — нет, ученые получили некоторые негативные данные. Американские педиатры установили, что у детей, которых туго пеленали в первые полгода после рождения, довольно часто наблюдалась такая болезнь, как дисплазия. А вот у тех малышей, которых не подвергали такой процедуре, данная патология зарегистрирована не была и суставы оказались более пластичными.

Более того, специалисты из Американской педиатрической академии сделали вывод, что при пеленании ребенку передаются многие социально значимые психологические качества. В частности, в нем заглушается так называемый «инстинкт свободы» и поэтому малыш, подвергавшийся пеленанию, в дальнейшем вырастает покорным и безынициативным. А вот дети, которых с рождения не пеленали, оказываются более развитыми, особенно в области логического мышления.

Эмоции и советский опыт

Пеленание в раннем детском возрасте снижает у человека в дальнейшем возможность строить близкие отношения с кем-либо и делает его безэмоциональным и недоверчивым. Так считала Мария Монтессори, итальянский врач и знаменитый педагог первой половины ХХ века, создавшая свою уникальную систему воспитания. По ее мнению, туго спеленатый малыш оказывается лишен тактильного контакта со своей матерью, а это очень важно для формирования привязанности. Из-за того, что ребенок постоянно лежит на спине в своей кроватке или в коляске, не может потрогать предметы и коснуться своих родителей, у него неполноценно развивается эмоциональная сфера. В дальнейшем именно таким людям очень сложно заводить собственную семью.

В СССР детей всегда с рождения пеленали, и они вырастали активными, физически развитыми, эмоциональными и благополучно устраивали свои личные отношения. Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский утверждает, что по его опыту вреда от пеленания малышей нет. Исключение составляют лишь несколько диагнозов, при которых туго скручивать ребенка нежелательно, например, при дисплазии тазобедренного сустава. Но, как правило, о возникших медицинских проблемах у новорожденных доктора сообщают матерям и рекомендуют им лечение, а также различные способы, помогающие избежать негативных последствий.