Почему школьники доверяют свои секреты чат-ботам

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, в каких случаях старшеклассники прибегают к возможностям чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) ради неформального общения и социальных взаимодействий. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Human-Computer Studies (IJHCS).

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Команда провела опрос, охвативший 1599 учеников из 15 датских школ. Участников опрашивали о частоте использования чат-ботов, характере их взаимодействий, а также об уровне одиночества и воспринимаемой общественной поддержки.

Результаты показали, что 14,6% школьников хотя бы раз в месяц общались с чат-ботами в дружеской манере. Однако только 2,4% из них использовали чат-ботов для эмоциональной поддержки или неформальных бесед. Эти ученики сообщили о значительно более высоком уровне одиночества и меньшей социальной поддержке по сравнению с остальными.

« М ы о б н а р у ж и л и , ч т о л и ш ь н е м н о г и е м о л о д ы е л ю д и и щ у т э м о ц и о н а л ь н о й п о д д е р ж к и у ч а т - б о т о в . Э т о у д и в и т е л ь н о , у ч и т ы в а я р а с п р о с т р а н е н н о е м н е н и е о м а с с о в о м и с п о л ь з о в а н и и т а к и х т е х н о л о г и й » , — о т м е т и л а в т о р и с с л е д о в а н и я А р т у р Б р а н Г е р б е н е р .

Ученики, которые обращались к чат-ботам за поддержкой, чаще делали это в моменты одиночества, плохого настроения или потребности в самораскрытии. При этом они не воспринимали чат-ботов как настоящих друзей, а скорее как инструмент для временного облегчения эмоционального состояния.

Исследование также подняло вопросы о долгосрочных эффектах использования чат-ботов. Хотя некоторые эксперты опасаются, что такие технологии могут заменить реальное общение, результаты показывают, что чат-боты скорее служат временным выходом для эмоций, чем полноценной заменой человеческих отношений.