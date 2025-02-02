Как безболезненно забрать гаджеты у ребёнка

Часто родители являются ярыми противниками того, чтобы дети проводили много времени в телефоне и компьютере, утопая в мультиках, играх и социальных сетях. Забрать гаджеты спустя время кажется невозможной задачей.

Тлум.Ру расскажет, как справиться с этой задачей и не потерять доверие ребёнка.

Почему важно контролировать время ребёнка в гаджетах?

Сейчас огромная часть жизни взрослых и детей неотрывно связана со смартфонами и прочими чудесами цифровой техники. Важно помнить, что гаджеты полезны, а иногда даже необходимы, но ребёнку сложно грамотно распределять своё время и не позволять устройствам поглотить вообще весь свой день и всё своё внимание. Самостоятельно соблюдать меру, без помощи родителей, дети в большинстве своём не способны. Главное не провоцировать ситуации, которые могут закончиться конфликтом и создать раскол в ваших отношениях.

Как правильно ограничить гаджеты у ребёнка?

№ 1. Определите конкретное время.

Лучше всего определить временные границы, в рамках которых ребёнок может пользоваться смартфоном, планшетом или компьютером. Это поможет ему не переживать, что устройство могут забрать в любой момент, без предупреждения. Также детям это поможет научиться планировать своё время и рассчитывать его самостоятельно.

№ 2. Не нарушайте границы.

Когда забираете устройство у ребёнка, никогда не вырывайте его из рук и не забирайте его внезапно. Предупредите за 15, 10 и 5 минут, что время гаджетов подходит к концу. Обязательно убедитесь, что ребёнок услышал вас — поднял голову, оторвался от экрана, посмотрел на вас и ответил. В таком случае, скорее всего, обойдётся без детских истерик. Совсем маленьким деткам, которые ещё не умеют ориентироваться во времени, можно купить песочные часы. Так получится наглядно объяснить, сколько ещё можно заниматься играми и мультфильмами.

№ 3. Поощряйте.

Введите систему поощрений дополнительным экранным временем за то, что ребёнок сам, без напоминаний и ссор, вовремя отдаёт вам свои гаджеты.

№ 4. Любите и общайтесь.

Откроем вам маленький секрет — чем интереснее и насыщеннее реальная жизнь ребёнка, тем легче он расстаётся с жизнью виртуальной. Если в семье и жизни маленького человека всё хорошо, он никогда не будет пытаться всецело сбежать от вас в мир мультфильмов и компьютерных игр.