Названа необычная причина ночной потливости у детей

Одна из причин потливости у детей с точки зрения стоматологии и ортодонтии — это неправильный прикус, который сопровождается сужением дыхательных путей. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог, ортодонт Константин Крылов.

« К о г д а в е р х н я я ч е л ю с т ь с у ж е н а , у р е б е н к а б у д е т м а л е н ь к а я п о л о с т ь н о с а . У з к а я н о с о г л о т к а б у д е т с л е д с т в и е м з а д в и н у т о й н а з а д в е р х н е й ч е л ю с т и , а е с л и н и ж н я я ч е л ю с т ь з а д в и н у т а н а з а д , м о ж н о г о в о р и т ь о с у ж е н н о й р о т о г л о т к е . К с о ж а л е н и ю , б ы в а ю т п а т о л о г и и п р и к у с а , к о г д а м о ж е т б ы т ь п е р в о е , в т о р о е и т р е т ь е о д н о в р е м е н н о . К р о м е т о г о , в с е э т о м о ж е т у с у г у б л я т ь с я л о р - п а т о л о г и е й , а и м е н н о г и п е р т р о ф и е й а д е н о и д н о й м и н д а л и н ы и л и н е б н ы х м и н д а л и н » , — о б ъ я с н и л в р а ч .

В результате могут наблюдаться нарушения дыхания ребенка во сне, в том числе храп и ночные остановки дыхания.

« Н а н о ч н о е н а р у ш е н и е д ы х а н и я у р е б е н к а р е а г и р у е т э н д о к р и н н а я с и с т е м а , м е н я е т с я т е р м о р е г у л я ц и я , и , с о о т в е т с т в е н н о , о н п о т е е т . П о э т о м у е с л и р е б е н о к п р о с ы п а е т с я и у н е г о м о к р ы е в о л о с ы , в л а ж н а я о т п о т а п о с т е л ь — э т о п о в о д , к о н е ч н о ж е , о б р а т и т ь с я и к п е д и а т р у , и к л о р - в р а ч у , и к д е т с к о м у с т о м а т о л о г у , и к о р т о д о н т у , ч т о б ы р е ш и т ь д а н н у ю п р о б л е м у , п о т о м у ч т о о н а к о м п л е к с н а я » , — р а с с к а з а л К р ы л о в .

Распространенной причиной ночной потливости также бывает низкий уровень витамина D, и, как правило, педиатры назначают его в первую очередь. Однако если улучшение не наступает, вероятно, проблема в ортодонтических и лор-причинах.