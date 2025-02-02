Названа необычная причина ночной потливости у детей
Одна из причин потливости у детей с точки зрения стоматологии и ортодонтии — это неправильный прикус, который сопровождается сужением дыхательных путей. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог, ортодонт Константин Крылов.
«Когда верхняя челюсть сужена, у ребенка будет маленькая полость носа. Узкая носоглотка будет следствием задвинутой назад верхней челюсти, а если нижняя челюсть задвинута назад, можно говорить о суженной ротоглотке. К сожалению, бывают патологии прикуса, когда может быть первое, второе и третье одновременно. Кроме того, все это может усугубляться лор-патологией, а именно гипертрофией аденоидной миндалины или небных миндалин», — объяснил врач.
В результате могут наблюдаться нарушения дыхания ребенка во сне, в том числе храп и ночные остановки дыхания.
«На ночное нарушение дыхания у ребенка реагирует эндокринная система, меняется терморегуляция, и, соответственно, он потеет. Поэтому если ребенок просыпается и у него мокрые волосы, влажная от пота постель — это повод, конечно же, обратиться и к педиатру, и к лор-врачу, и к детскому стоматологу, и к ортодонту, чтобы решить данную проблему, потому что она комплексная», — рассказал Крылов.
Распространенной причиной ночной потливости также бывает низкий уровень витамина D, и, как правило, педиатры назначают его в первую очередь. Однако если улучшение не наступает, вероятно, проблема в ортодонтических и лор-причинах.