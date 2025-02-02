Врач рассказала, до какого возраста детям нельзя пользоваться косметикой

Использование декоративной косметики в раннем подростковом возрасте может привести к дерматиту, аллергическим реакциям и появлению акне. Начинать наносить макияж лучше не раньше 15-16 лет, но даже с этого возраста нужно подбирать средства, соответствующие особенностям кожи, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.

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« У д е т е й э п и д е р м и с з н а ч и т е л ь н о т о н ь ш е , ч е м у в з р о с л ы х , с а л ь н ы е ж е л е з ы р а б о т а ю т а к т и в н е е , а к о ж а н а и б о л е е п о д в е р ж е н а в о с п а л е н и я м . Д о п о л н и т е л ь н о у ю н о г о о р г а н и з м а н е с о в е р ш е н н ы п р о ц е с с ы в ы р а б о т к и п и г м е н т а м е л а н и н а , п о д к о ж н а я о с н о в а е щ е р ы х л а я и г о р а з д о л у ч ш е к р о в е н а п о л н е н и е и з - з а г у с т о й с е т и ш и р о к и х к а п и л л я р о в . П о э т и м п р и ч и н а м к о ж а р е б е н к а б о л е е ч у в с т в и т е л ь н а к в н е ш н е м у в о з д е й с т в и ю , у л ь т р а ф и о л е т о в о м у и з л у ч е н и ю и и м е е т п о в ы ш е н н ы й р и с к п о я в л е н и я в о с п а л е н и й » , — о б ъ я с н и л а о н а .

При покупке косметики лучше изучить ее состав и избегать вредных ингредиентов: в основе не должно быть компонентов, способных закупоривать протоки сальных желез (поры) кожи. Чтобы подобрать уход и правильные декоративные средства, рекомендуется заблаговременно проконсультироваться с косметологом-дерматологом, отметила врач.

Также родителям стоит больше уделять внимания обучению детей основам ухода за кожей — правильному умыванию, увлажнению и питанию, резюмировала Ахметова.