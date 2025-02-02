Врач рассказала, до какого возраста детям нельзя пользоваться косметикой
Использование декоративной косметики в раннем подростковом возрасте может привести к дерматиту, аллергическим реакциям и появлению акне. Начинать наносить макияж лучше не раньше 15-16 лет, но даже с этого возраста нужно подбирать средства, соответствующие особенностям кожи, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.
«У детей эпидермис значительно тоньше, чем у взрослых, сальные железы работают активнее, а кожа наиболее подвержена воспалениям. Дополнительно у юного организма несовершенны процессы выработки пигмента меланина, подкожная основа еще рыхлая и гораздо лучше кровенаполнение из-за густой сети широких капилляров. По этим причинам кожа ребенка более чувствительна к внешнему воздействию, ультрафиолетовому излучению и имеет повышенный риск появления воспалений», — объяснила она.
При покупке косметики лучше изучить ее состав и избегать вредных ингредиентов: в основе не должно быть компонентов, способных закупоривать протоки сальных желез (поры) кожи. Чтобы подобрать уход и правильные декоративные средства, рекомендуется заблаговременно проконсультироваться с косметологом-дерматологом, отметила врач.
Также родителям стоит больше уделять внимания обучению детей основам ухода за кожей — правильному умыванию, увлажнению и питанию, резюмировала Ахметова.