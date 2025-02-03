Каких собак нельзя выгуливать детям до 14 лет

Жителям Новосибирской области рассказали, каких собак не могут выгуливать дети младше 14 лет. Речь идет о крупных и потенциально опасных породах.

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К крупным породам относятся немецкий дог, английский и американский мастифы, кавказская овчарка, бурбуль, бульмастиф, ньюфаундленд, доберман, боксер, а также доги, уточнили «Ведомости Заксобрания Новосибирской области».

Согласно региональному закону также запрещено выгуливать собак в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Нарушителям грозит штраф в 1-3 тысячи рублей.